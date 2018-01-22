Перенос мачт электропередач запланирован в Патонге на 23 января Дома и офисы на Ratchapatanusorn Rd. в Патонге останутся без света 23 января ввиду запланированного переноса мачт электропередач. Также работы могут вызвать затруднения дорожного движения. Новости Пхукета 22 Января 2018 09:25:57 Фото: Google Maps Как говорится в уведомлении Управления энергоснабжения (РЕА), работы на Ratchapatanusorn Rd. продлятся с 9:00 утра до 17:00 вечера. Впрочем, в РЕА не исключили, что работы могут продлиться дальше, если возникнут какие-либо непредвиденные осложнения. «Мы приносим извинения за доставленные неудобства», – говорится в уведомлении РЕА.