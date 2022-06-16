Перекресток в Пхукет-Тауне закроют для транспорта утром и днем 17 июня

Муниципалитет Пхукет-Тауна предупредил водителей о том, что Т-образный перекресток улиц Montri Rd. и Narison Rd. будет закрыт для проезда транспорта утром и днем 17 июня.

Новости Пхукета

17 Июня 2022, 08:00 AM

Перекресток у Supalai Park будет закрыт для движения с 9:00 до 16:00. Изображение: Муниципалитет Пхукет-Тауна