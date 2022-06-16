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Перекресток в Пхукет-Тауне закроют для транспорта утром и днем 17 июня

Муниципалитет Пхукет-Тауна предупредил водителей о том, что Т-образный перекресток улиц Montri Rd. и Narison Rd. будет закрыт для проезда транспорта утром и днем 17 июня.

Новости Пхукета

17 Июня 2022, 08:00 AM
Перекресток у Supalai Park будет закрыт для движения с 9:00 до 16:00. Изображение: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Перекресток у Supalai Park будет закрыт для движения с 9:00 до 16:00. Изображение: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Как пояснил муниципалитет, закрытие связано с необходимостью обрезать ветви деревьев, чтобы их не поломало ветром во время штормов, которых до конца сезона еще будет немало, сообщила администрация города на Facebook.

Работы будут продолжаться с 9:00 утра до 16:00 дня. В течение всего этого времени проезд по перекрестку у кондоминиума Supalai Park будет закрыт. Муниципалитет не уточнил, идет ли речь о полном закрытии или каком-либо ограничении/перенаправлении транспорта.

Городские власти принесли извинения за возможные неудобства.

 

 

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