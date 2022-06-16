Перекресток в Пхукет-Тауне закроют для транспорта утром и днем 17 июня

Как пояснил муниципалитет, закрытие связано с необходимостью обрезать ветви деревьев, чтобы их не поломало ветром во время штормов, которых до конца сезона еще будет немало, сообщила администрация города на Facebook.
Работы будут продолжаться с 9:00 утра до 16:00 дня. В течение всего этого времени проезд по перекрестку у кондоминиума Supalai Park будет закрыт. Муниципалитет не уточнил, идет ли речь о полном закрытии или каком-либо ограничении/перенаправлении транспорта.
Городские власти принесли извинения за возможные неудобства.