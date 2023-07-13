Перекресток у поворота к Большому Будде продолжит работать на ручном управлении

Полиция Чалонга выделила сотрудников, чтоб в ручном режиме регулировать движение транспорта на пересечении шоссе Chao Fa West Rd. с Soi Thanuthep и Soi Chao Fa 49, где две недели назад вышли из строя светофоры. В ответ на возмущение в соцсетях полицейские сообщили, что связались с муниципалитетом, но получили ответ, что ускорить ремонт не позволяют установленные правила госзакупок. В итоге полиция пообещала, что теперь на перекрестке работают регулировщики, хотя на видео, снятом еще день назад, их не было.

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На повороте с Chao Fa West Rd. на дорогу к Большому Будде по-прежнему не работает часть светофоров. Фото: Chalong Police

На повороте с Chao Fa West Rd. на дорогу к Большому Будде по-прежнему не работает часть светофоров. Фото: Chalong Police

На повороте с Chao Fa West Rd. на дорогу к Большому Будде по-прежнему не работает часть светофоров. Фото: Chalong Police

На повороте с Chao Fa West Rd. на дорогу к Большому Будде по-прежнему не работает часть светофоров. Фото: Chalong Police

Светофоры на пересечении Chao Fa West Rd. с Soi Thanuthep и Soi Chao Fa 49 (у дороги к Большому Будде) вышли из строя после дорожной аварии 1 июля. Тогда муниципалитет Чалонга опубликовал фотографии, на которых были запечатлены занимающиеся ремонтом специалисты. Однако усилия техников не увенчались успехом – часть светофоров не работает и сейчас.

Во вторник, 12 июля, издание Phuket Hot Jung опубликовало критический материал, который завершался риторическим вопросом: «Чтобы работа была сделана, сперва нужна трагедия, верно?»

На следующий день полицейский участок Чалонга ответил, что адресовал вопрос муниципалитету, но там развели руками. Районная администрация объяснила, что запустила процесс госзакупок, но ускорить его не может. В итоге полицейским осталось лишь заверить, что на перекрестке, который остается после 1 июля лишь частично регулируемым, будут работать сотрудники дорожной полиции. На видео Phuket Hot Jung от 12 июля их не видно, но публикация самих полицейских от 13 числа уже сопровождается подтверждением.

Полиция не уточнила, когда именно должен быт завершен ремонт светофоров на повороте к Большому Будде. Муниципалитет Чалонга тоже никаких сроков не называл, хотя в изначальном сообщении от 1 июля говорил, что светофоры нужно починить ради безопасности людей.