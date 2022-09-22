Переходы и шлемы. На Пхукете начали новую кампанию за безопасность на дорогах

Власти Пхукета начали новую официальную кампанию за безопасность на дорогах, в фокусе на этот раз – внимание водителей к пешеходным переходам и ношение шлемов всеми, кто ездит на мотоциклах.

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Статистика по смертности и госпитализациям в результате ДТП на Пхукете за прошлый год (слева) и нынешний (справа). Изображение: ThaiRSC

Организатором кампании выступил пхукетский офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM), заместитель главы которого Порнтхеп Прекхам подчеркнул, что инициатива реализуется по распоряжению Бангкока по всей стране.

В официальной церемонии запуска кампании приняли участие представители различных ведомств во главе с вице-губернатором Анупапом Родкваном Йодрабамом. В качестве первых акций были организованы бесплатная раздача шлемов и показательное обновление пешеходного перехода на Chao Fa West Rd. у больницы Dibuk Hospital.

Комментируя инициативу, глава пхукетского офиса DDPM господин Прекхам подчеркнул, что она направлена «на все государственные ведомства, образовательные и медицинские учреждения, местные административные организации, центры детского развития и промышленные площадки».

Как отметил господин Прекхам, государственные служащие и лидеры местных сообществ должны стать для других людей образцом соблюдения правил дорожного движения, особенно требования о ношении шлемов при езде на мотоциклах.

Глава пхукетского офиса DDPM подчеркнул, что для контроля за ношением шлемов будут применяться современные технологические решения. По всей видимости, речь идет о видеокамерах с соответствующей функцией, которые были установлены на нескольких пхукетских перекрестках еще несколько лет назад, и как минимум в течение какого-то времени мотоциклисты без шлемов действительно получали штрафы.

Также на сотрудников официальных ведомств возложена обязанность организовать информационную работу с населением и продвигать принципы уважения к ПДД и ответственного поведения за рулем. Последнее, в частности, включает формирование привычки сбрасывать скорость при приближении к пешеходным переходам.

Вице-губернатор Родкван Йодрабам в своем выступлении подчеркнул, что безответственное поведение на дорогах и игнорирование ПДД ведет к «потере жизней и имущества». При этом он особо отметил гибель людей на пешеходных переходах в результате наезда мотоциклов. В пхукетских новостях подобных новостей в последнее время не было, однако у всей страны по-прежнему на слуху январский инцидент в Бангкоке, где полицейский на мотоцикле Ducati Monster сбил переходившую дорогу женщину-врача, известную как «Мо Гратай».

«Мы просим все сектора общества объединить усилия для привлечения внимания к важности безопасного вождения», – цитирует PR-служба Пхукета заявление вице-губернатора Родквана Йодрабама.

В сообщении PR-службы отсутствует какая-либо статистика по дорожным авариям, однако запущенная властями кампания совпала по времени с тем моментом, когда количество погибших на дорогах Пхукета с начала года достигло показателя всего предыдущего года. Согласно данным Комитета дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC), за период с 1 января по 22 сентября дорожные аварии на Пхукете унесли 71 жизнь*, ровно столько же, сколько и за прошлый год. Количество госпитализаций вплотную приблизилось к 12 тыс. (показатель всего 2021 года – чуть более 13 тыс.).

*В статистику, по всей видимости, еще не попала смерть мотоциклиста, погибшего в столкновении с припаркованной фурой на Bypass Rd. ночью 22 сентября. С учетом этого инцидента прошлогодний показатель уже превышен.