Перебои с водой ожидаются завтра на мысе Панва

В уведомлении PWA говорится, что водоснабжение будет отключено в 9:00 утра и возобновлено после окончания необходимых работ на магистральной линии. Когда именно это произойдет, ведомство не уточнило.
Территории, попадающие в зону отключения, указаны в уведомлении как Sakdidet Rd., мыс Панва и Ао-Йон.
PWA предупреждает, что после возобновления подачи воды она может быть некоторое время окрашена. Также потребуется некоторое время на восстановление нормального давления в трубах.
Ведомство приносит извинения за неудобства и просит жителей запасти воду для бытовых нужд заранее. Телефоны для справок – 076-319173, 063-4744565 и 1662.