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Перебои с водой ожидаются завтра на мысе Панва

Сотрудники пхукетского отделения Управления водоснабжения провинций (PWA) будут 24 марта проводить работы на линии водоснабжения на Sakdidet Rd. в Вичите, в связи с чем часть этого района останется на несколько часов без воды.

Новости Пхукета

23 Марта 2023, 08:33 PM
Отключение водоснабжения запланировано на 24 марта на мысе Панва. Фото: PWA

Отключение водоснабжения запланировано на 24 марта на мысе Панва. Фото: PWA

В уведомлении PWA говорится, что водоснабжение будет отключено в 9:00 утра и возобновлено после окончания необходимых работ на магистральной линии. Когда именно это произойдет, ведомство не уточнило.

Территории, попадающие в зону отключения, указаны в уведомлении как Sakdidet Rd., мыс Панва и Ао-Йон.

PWA предупреждает, что после возобновления подачи воды она может быть некоторое время окрашена. Также потребуется некоторое время на восстановление нормального давления в трубах.

Ведомство приносит извинения за неудобства и просит жителей запасти воду для бытовых нужд заранее. Телефоны для справок – 076-319173, 063-4744565 и 1662.

 

 

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