Перебои с водой ожидаются 2 мая в Патонге

Управление водоснабжения провинций (PWA) предупредило о проведении 2 мая работ на насосной станции, снабжающей водой Патонг. В связи с этим утром и днем в городе будут проблемы с водоснабжение.

Новости Пхукета

2 Мая 2023, 08:00 AM

Во вторник, 2 мая, в Патонге должны дважды отключить воду. Фото: PWA

Уведомление о перебоях было выпущено офисом PWA на Пхукете в понедельник, 1 мая. Часы отключения воды указаны в нем как с 9:00 до 10:00 утра и с 16:00 до 17:00 дня. Затронуты будут весь Патонг, а также территории к югу от него, где находятся Le Meridien, Secret Dive Hotel и Centara Villas.

Ранее было анонсировано масштабное отключение воды 2 мая в Вичите в связи с работами на магистральной линии между Chao Fa East Rd. и Sakdidet Rd. к югу от Пхукет-Тауна. Работы начнутся в 9:00 утра, время завершения неизвестно. Также краткосрочное (с 10:00 до 11:00 утра) отключение воды ожидается 2 мая к югу от кольца Чалонга.

PWA приносит извинения за неудобства и просит жителей жителям заранее запасти воду для бытовых нужд. Дополнительную информацию можно получить в офисе PWA по телефонам 076-319-173 и 063-474-4565. Единая горячая линия – 1662.