Перебои с водоснабжением ожидаются в Патонге и Кароне 20-28 апреля

Пхукетский офис Управления водоснабжения (PWA) предупредил о том, что 20-28 апреля жителей Карона и Патонга ожидают перебои с водоснабжением из-за ремонтных работ на магистральной линии, идущей от опреснительной станции.

Новости Пхукета

15 Апреля 2020, 11:07 AM

Перебои с водоснабжением ожидаются в Патонге и Кароне. Фото: PWA