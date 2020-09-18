Перебои с водоснабжением ожидаются 19-27 сентября в Патонге и Кароне

Как говорится в уведомлении PWA, работы на магистральной линии, ведущей от станции обратного осмоса, будут проводиться ежедневно с 9:00 до 16:00.
В соответствующие часы станция не будет поставлять воду потребителям, ввиду чего ожидается снижение напора или полное отсутствие водоснабжения в домах на возвышенностях.
Жителям Патонга и Карона рекомендуется делать запасы воды для бытовых нужд, чтобы минимизировать неудобства в часы отключения водоснабжения.
PWA приносит извинения за возможные неудобства, телефоны для справок – 076-319173, 082-7901634 и 1662.