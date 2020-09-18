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Перебои с водоснабжением ожидаются 19-27 сентября в Патонге и Кароне

Пхукетский офис Управления водоснабжения (PWA) предупредил о том, что 19-27 сентября жителей некоторых частей Карона и Патонга ожидают перебои с водоснабжением из-за ремонтных работ на магистральной линии, идущей от опреснительной станции.

Новости Пхукета

18 Сентября 2020, 12:55 PM
Перебои с водоснабжением ожидаются 19-27 сентября в Патонге и Кароне. Фото: Архив The Phuket News

Перебои с водоснабжением ожидаются 19-27 сентября в Патонге и Кароне. Фото: Архив The Phuket News

Как говорится в уведомлении PWA, работы на магистральной линии, ведущей от станции обратного осмоса, будут проводиться ежедневно с 9:00 до 16:00.

В соответствующие часы станция не будет поставлять воду потребителям, ввиду чего ожидается снижение напора или полное отсутствие водоснабжения в домах на возвышенностях.

Жителям Патонга и Карона рекомендуется делать запасы воды для бытовых нужд, чтобы минимизировать неудобства в часы отключения водоснабжения.

PWA приносит извинения за возможные неудобства, телефоны для справок – 076-319173, 082-7901634 и 1662.

 

 

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