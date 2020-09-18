Перебои с водоснабжением ожидаются 19-27 сентября в Патонге и Кароне

Пхукетский офис Управления водоснабжения (PWA) предупредил о том, что 19-27 сентября жителей некоторых частей Карона и Патонга ожидают перебои с водоснабжением из-за ремонтных работ на магистральной линии, идущей от опреснительной станции.

Новости Пхукета

18 Сентября 2020, 12:55 PM

Перебои с водоснабжением ожидаются 19-27 сентября в Патонге и Кароне. Фото: Архив The Phuket News