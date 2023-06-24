Перанаканский фестиваль открылся демонстрацией традиционного костюма

В 16:00 в историческом здании отеля, ресторана и музея Woo Gallery & Boutigue Hotel на Phang Nga Rd. прошла презентация традиционного перанаканского свадебного костюма в его малайзийской версии, то есть более близкой к исходным китайским нарядам.
Как мы объясняли в отдельной статье, носители культуры перанакан – это потомки потомков китайских эмигрантов, которые сначала обосновались на берегах Малаккского пролива, а потом добрались и до Пхукета. По пути переселенцы впитывали культуры принимавших их стран, в списке которых сиамская – это довольно поздний слой.
Традиционную одежду культуры перанакан привез на Пхукет исследователь перанаканской культуры Седрик Тан из Малайзии. В качестве жемчужины демонстрировался старинный свадебный наряд, выполненный в строгом соответствии с традициями 150-летней давности. При этом, опять же, нужно оговориться, что такой костюм в Сингапуре, Таиланде и Индонезии мог иметь отличия из-за разницы окружавших переселенцев культур.
Господин Тан прочитал для собравших лекцию о перанаканской культуре в Малайзии, встреченную местной публикой с большим энтузиазмом. За презентацией наряда и лекцией последовал концерт, который организовали Peranakan Young Band, Sound Gallery. Как и Woo Gallery, Sound Gallery – это живой артефакт культуры перанакан на Пхукете, бережно хранящий дух старины.
Концерт, впрочем, проходил на одной из фестивальных сцен, а не в белоснежном особняке Sound Gallery. Для гостей прозвучала малайская музыка, а также выступили танцоры из Индонезии.
Главным событием сегодняшнего дня станет большой уличный парад от статуи дракона в Парке 72-летия Королевы-Матери, который должен начаться в 17:30. Участники пройдут по Thalang Rd., Phuket Rd., Phang Nga Rd., Yaowarat Rd. и снова Thalang Rd. Зрителям рекомендуют приезжать заранее.