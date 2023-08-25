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Перанаканский фестиваль на Пхукете отмечен наградой за вклад в креативную экономику

Дебютный фестиваль культуры потомков китайских переселенцев Phuket Paranakan Festival был отмечен наградой Агентства креативной экономики за выдающиеся достижения в сфере «работы с креативными активами». Лауреатов Creative Excellence Awards награждали вечером 24 августа в Бангкоке, именно поездкой в столицу и объясняется отсутствие на острове губернатора Наронга Вунсиеу и президента административной организации провинции (РРАО) Ревата Арироба. Нельзя не признать, что администрации Пхукета и всем секторам удалось создать по-настоящему впечатляющее мероприятие, а заодно заложить большой фундамент для развития идеи в будущем.

Новости Пхукета

25 Августа 2023, 03:08 PM
Вручение награды организаторам перанаканского фестиваля 24 августа. Фото: РРАО

Вручение награды организаторам перанаканского фестиваля 24 августа. Фото: РРАО

Парад в рамках перанаканского фестиваля на Пхукете 24 июня. Фото: Phuket Peranakan Festival

Парад в рамках перанаканского фестиваля на Пхукете 24 июня. Фото: Phuket Peranakan Festival

Парад в рамках перанаканского фестиваля на Пхукете 24 июня. Фото: Phuket Peranakan Festival

Парад в рамках перанаканского фестиваля на Пхукете 24 июня. Фото: Phuket Peranakan Festival

Парад в рамках перанаканского фестиваля на Пхукете 24 июня. Фото: Phuket Peranakan Festival

Парад в рамках перанаканского фестиваля на Пхукете 24 июня. Фото: Phuket Peranakan Festival

Парад в рамках перанаканского фестиваля на Пхукете 24 июня. Фото: Phuket Peranakan Festival

Парад в рамках перанаканского фестиваля на Пхукете 24 июня. Фото: Phuket Peranakan Festival

Парад в рамках перанаканского фестиваля на Пхукете 24 июня. Фото: Phuket Peranakan Festival

Парад в рамках перанаканского фестиваля на Пхукете 24 июня. Фото: Phuket Peranakan Festival

Парад в рамках перанаканского фестиваля на Пхукете 24 июня. Фото: Phuket Peranakan Festival

Парад в рамках перанаканского фестиваля на Пхукете 24 июня. Фото: Phuket Peranakan Festival

Парад в рамках перанаканского фестиваля на Пхукете 24 июня. Фото: Phuket Peranakan Festival

Парад в рамках перанаканского фестиваля на Пхукете 24 июня. Фото: Phuket Peranakan Festival

Парад в рамках перанаканского фестиваля на Пхукете 24 июня. Фото: Phuket Peranakan Festival

Парад в рамках перанаканского фестиваля на Пхукете 24 июня. Фото: Phuket Peranakan Festival

Парад в рамках перанаканского фестиваля на Пхукете 24 июня. Фото: Phuket Peranakan Festival

Парад в рамках перанаканского фестиваля на Пхукете 24 июня. Фото: Phuket Peranakan Festival

Парад в рамках перанаканского фестиваля на Пхукете 24 июня. Фото: Phuket Peranakan Festival

Парад в рамках перанаканского фестиваля на Пхукете 24 июня. Фото: Phuket Peranakan Festival

Лауреатов премии Creative Excellence Awards чествовали в Samyan Mitrtown. На премии выдавали награды за различные достижения по созданию, развитию и продвижению креативных продуктов и услуг в разных сферах жизни. Первый фестиваль перанаканской культуры на Пхукете был номинирован в категории «Креативные города» в номинации «Культурные активы».

Формулировка в данном случае очень точно отражает действительность, поскольку наследие китайских переселенцев – это не только историко-культурное достояние Пхукета, но и актив в экономическом смысле, который можно и нужно использовать в рамках диверсификации туристических предложений. 

Одной из целей фестиваля была прямо заявления популяризация культурного туризма в качестве альтернативы или дополнения к пляжному отдыху. Для многих тайцев перенаканская архитектура, кухня, одежда и искусство – важнейший элемент пхукетской айдентики. Прошедший в июне фестиваль стал попыткой познакомить с этой стороной Пхукета иностранцев.

Награду от лица всех, кто участвовал в организации Phuket Peranakan Festival, приняли губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу, президент РРАО Реват Арироб и вице-президент Перанаканской ассоциации Пхукета (РРА) Суканья Прытхипхан.

«Я благодаря всех жителей провинции Пхукета, губернатора, Анчали Ванитхепбут из Ассоциации женщин Таиланда, доктора Косона Тэнг-Утхая из Перанаканской ассоциации. Благодарю всех, кто помог сделать это событие таким большим успехом», – заявил на церемонии в Бангкоке президент РРАО Реват Арироб.

«Новостям Пхукета» пока не довелось беседовать с кем-либо из жителей острова, кто назвал был Phuket Peranakan Festival неудачным. Красочный парад в Старом городе, анонсированный как центральное событие фестиваля, привлек тысячи зрителей, причем среди них было немало иностранцев. Phuket Peranakan Festival стал первым праздником китайской культуры подобного масштаба и степени открытости.

Причем в контексте премии Creative Excellence Awards нужно отметить, что организаторы не стали замыкаться в рамках условной истории XIX-XX веков, а подали перанаканскую культуру как один их живых и актуальных прямо сейчас пластов пхукетской жизни, который дополняет своей винтажной романтикой современный уникальный образ жизни Пхукета, где фотографируют на новый iPhone столетние блюда и играют Dance Monkey посреди колониальных шопхаусов Таланг-Роуд.

 

 

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