Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Перанаканские свадьбы проходят в Пхукет-Тауне

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу и его супруга Бунванди (Ванди) Вунсиеу поздравили молодоженов, которые сейчас справляют свадьбы по традиционному перанаканскому образцу в Пхукет-Тауне.

Новости Пхукета

21 Мая 2023, 04:15 PM
Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PR Phuket

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PR Phuket

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PR Phuket

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PR Phuket

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PR Phuket

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PR Phuket

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PR Phuket

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PR Phuket

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PR Phuket

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PR Phuket

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PR Phuket

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PR Phuket

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PR Phuket

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PR Phuket

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PR Phuket

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PR Phuket

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PR Phuket

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PR Phuket

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PPAO

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PPAO

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PPAO

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PPAO

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PPAO

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PPAO

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PPAO

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PPAO

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PPAO

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PPAO

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PPAO

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PPAO

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PPAO

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PPAO

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PPAO

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PPAO

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PPAO

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PPAO

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PPAO

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PPAO

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PPAO

Мероприятия в рамках китайских свадеб 21 мая. Фото: PPAO

Ежегодные дни китайских свадеб, известные как Baba Wedding или Peranakan Wedding, начались на Пхукете в субботу, 20 мая, и завершатся в понедельник, 22 мая. Отдельно запланирован морской круиз для новобрачных. В этом году, впрочем, участвуют всего пять пар.

В воскресенье, 21 мая, традиционные для культуры перанакан (потомков китайских переселенцев) ритуалы проходили в особняке семьи Хонгйок на Thepkrasattri Rd. Именно туда и приехали в качестве почетных гостей губернатор Вунсиеу с супругой.

Также 21 числа состоялась уличная процессия в старинных китайских нарядах. Участники прошли от Дома семьи Хонгйок до Музея Тай Хуа. Как и особняк на Thepkrasattri Rd., этот музей тесно связан с культурой потомков китайских переселенцев на Пхукете и является знаковым местом в истории Старого города. Изначально в здании располагалась первая школа, где проходили занятия на родном для членов диаспоры языке.

Также на этой неделе был анонсирован открытый для всех желающих фестиваль культуры потомков китайских эмигрантов Phuket Peranakan Festival. Он будет проходить в Старом городе с 23 по 25 июня, центром событий станут Thalang Rd и Soi Romannee, программа будет включать большой уличный парад 24 июня. Подробнее о культуре перанакан мы расскажем в ближайшее время.

Полный фотоальбом с меропрятий 21 мая доступен здесь.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Королевский ритуал первой борозды и роль риса в жизни Таиланда
Китайские свадьбы возвращаются в Пхукет-Таун
Поймай, передай волну. Пхукет глазами Ниравита Вораванитчи
Наследие итальянских архитекторов в Бангкоке
Фестиваль Героинь начинается на Пхукете
Власти Пхукета обещают лучший Фестиваль Героинь за всю историю
На Пхукете выбрали юных Героинь для шоу на фестивале 13-15 марта
Пхукет-Таун готовится к китайскому Новому году
Слон Его Величества. Новый корабль ВМФ Таиланда получил имя HTMS Chang
Саксофонист Игорь Бутман выступил на Пхукете в день прибытия 100-тысячного туриста из России
Посольство РФ приглашает на концерт Игоря Бутмана в Бангкоке
Андаманская выставка живописи проходит на Пхукете
Симфония на закате прозвучит над Андаманским морем
Игорь Бутман даст концерт на пляже Карон
Выставки Бэнкси и Алекса Фейса одновременно проходят в Бангкоке

 

Thai Residential
SAii Laguna Sunday Brunch
The Pavilions Phuket

 