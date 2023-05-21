Перанаканские свадьбы проходят в Пхукет-Тауне

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу и его супруга Бунванди (Ванди) Вунсиеу поздравили молодоженов, которые сейчас справляют свадьбы по традиционному перанаканскому образцу в Пхукет-Тауне.

Новости Пхукета

Ежегодные дни китайских свадеб, известные как Baba Wedding или Peranakan Wedding, начались на Пхукете в субботу, 20 мая, и завершатся в понедельник, 22 мая. Отдельно запланирован морской круиз для новобрачных. В этом году, впрочем, участвуют всего пять пар.

В воскресенье, 21 мая, традиционные для культуры перанакан (потомков китайских переселенцев) ритуалы проходили в особняке семьи Хонгйок на Thepkrasattri Rd. Именно туда и приехали в качестве почетных гостей губернатор Вунсиеу с супругой.

Также 21 числа состоялась уличная процессия в старинных китайских нарядах. Участники прошли от Дома семьи Хонгйок до Музея Тай Хуа. Как и особняк на Thepkrasattri Rd., этот музей тесно связан с культурой потомков китайских переселенцев на Пхукете и является знаковым местом в истории Старого города. Изначально в здании располагалась первая школа, где проходили занятия на родном для членов диаспоры языке.

Также на этой неделе был анонсирован открытый для всех желающих фестиваль культуры потомков китайских эмигрантов Phuket Peranakan Festival. Он будет проходить в Старом городе с 23 по 25 июня, центром событий станут Thalang Rd и Soi Romannee, программа будет включать большой уличный парад 24 июня. Подробнее о культуре перанакан мы расскажем в ближайшее время.

Полный фотоальбом с меропрятий 21 мая доступен здесь.

