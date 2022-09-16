PEGAS Touristik запустит прямые чартеры Москва-Пхукет с конца октября

Туроператор PEGAS Touristik начал продажу путевок из Москвы на Пхукет на собственных прямых чартерных рейсах.

Новости Пхукета

16 Сентября 2022, 06:41 PM

Одновременно с «Аэрофлотом» прямые рейсы из Москвы на Пхукет возобновит авиакомпания IKAR, которая будет возить отдыхающих PEGAS Touristik. Фото: Anna Zvereva / Wikimedia Commons

Полеты начнутся практически одновременно с запуском регулярных прямых рейсов «Аэрофлота» – с 29 октября, сообщает «Вестник АТОР» со ссылкой на саму компанию

«Полетная программа базируется на прямых рейсах авиакомпании IKAR (бывшая Pegas Fly), стартует с 29 октября и запланирована до конца марта», – сообщает издание.

Полеты будут выполняться лайнерами Boeing 777-200, аэропорт вылета – Шереметьево, частота полетов – четыре рейса в неделю.

Как отмечает «Вестник АТОР», туроператор PEGAS Touristik уже сформировал пакетные туры на Пхукет продолжительностью от 1 до 30 ночей. Стоимость недельного отдыха варьируется в диапазоне от 97 тыс. рублей до 102 тыс. рублей в зависимости от класса отеля.

Многие российские туроператоры сейчас предлагают путевки на Пхукете, однако добираться до острова россиянам приходится с пересадками. Среди вариантов – арабские страны, Турция и Казахстан, который в последнее время пользуется особой популярностью.

Первые регулярные рейсы из России в Таиланд должен начать выполнять «Аэрофлот» (с 30 октября). Флагман российской авиации планирует летать на остров ежедневно, используя лайнеры Airbus A330-300.

Как сообщало агентство РБК, продажу билетов на рейс Москва-Пхукет «Аэрофлот» начал еще в конце июля. Стоимость билета туда-обратно (в июле) составляла 67,2 тыс. рублей без багажа и 70,8 тыс. с багажом. При этом сразу несколько туроператоров заявили о намерении выкупать у «Аэрофлота» блоки мест на эти рейсы.

