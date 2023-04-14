Pearl Center доставил 7 человек в больницы после аварий в Сонгкран

В отчете за 13 апреля PPAO охватывает не календарные сутки, а одну суточную смену парамедиков Pearl Center, закончившуюся уже после полуночи. Также в документе упомянуты вызовы не только на ДТП, но и на другие случаи. Если же вычленить из массива только аварии и только за 13 апреля, то получается следующая хроника одной скорой помощи:
- 9:03 утра. Мотоциклетная авария на Soi Khao Phra Yai. Два пострадавших – взрослая женщина и мальчик подросткового возраста, граждане Швейцарии. Обоих после оказания первой помощи доставили в Dibuk Hospital.
- 10:17 утра. Столкновение мотоциклов у магазина Lotus’s на Saiyuan Rd. в Раваи. Два пострадавших – гражданин России и гражданка Таиланда. Доставлены в Dibuk Hospital и Chalong Hospital.
- 17:32 дня. Столкновение мотоцикла и автомобиля у автозаправки Bangchak в Раваи. Один пострадавший – гражданин Мьянмы. Мужчина на носилках доставлен в Chalong Hospital.
- 18:41 вечера. Столкновение мотоциклов у Fisherman Way в Раваи. Один пострадавший – гражданин Канады. Пациент на носилках доставлен в Chalong Hospital.
- 21:21 вечера. Мотоциклетное ДТП у автозаправки Bangkchak в Раваи. Одна пострадавшая – гражданка в Таиланде. После оказания первой помощи доставлена в Dibuk Hospital.
Также в отчете о работе Pearl Center в Сонгкран упоминается вызов на ДТП в Кароне, полученный в 16:46. Согласно поступившей информации, там мотоцикл сбил пешехода на кольцевой развязке с Нагой, но к моменту прибытия скорой помощи пострадавших на месте событий уже не было.
Кроме того, в 2:17 после полуночи (то есть технически уже 14 апреля) спасатели Pearl Center были вызваны на мотоциклетную аварию у школы PPAO в районе южного выезда из тоннеля в Чалонге. Пострадавшего гражданина Таиланда доставили в Chalong Hospital.