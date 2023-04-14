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Pearl Center доставил 7 человек в больницы после аварий в Сонгкран

Административная организация провинции Пхукет (OrBorJor, PPAO) опубликовала доклад о работе своей службы спасения Pearl Center в четверг, 13 апреля. Согласно итоговому отчету властей Пхукета, в этот день на всем острове было официально зарегистрировано семь пострадавших в ДТП. В отчете о работе Pearl Center та же цифра – семь человек. Но это люди, которых доставила в больницы после аварий одна единственная небольшая служба, работающая вокруг кольца Чалонга. «Новостям Пхукета» по-прежнему неизвестно, по каким принципам власти провинции формируют свои ежедневные отчеты о ситуации на дорогах в Сонгран и Новый год.

Новости Пхукета

15 Апреля 2023, 09:00 AM
Выезд сотрудников Pearl Center на дорожную аварию 13 апреля. Фото: РРАО

Выезд сотрудников Pearl Center на дорожную аварию 13 апреля. Фото: РРАО

Выезд сотрудников Pearl Center на дорожную аварию 13 апреля. Фото: РРАО

Выезд сотрудников Pearl Center на дорожную аварию 13 апреля. Фото: РРАО

Выезд сотрудников Pearl Center на дорожную аварию 13 апреля. Фото: РРАО

Выезд сотрудников Pearl Center на дорожную аварию 13 апреля. Фото: РРАО

Выезд сотрудников Pearl Center на дорожную аварию 13 апреля. Фото: РРАО

Выезд сотрудников Pearl Center на дорожную аварию 13 апреля. Фото: РРАО

Выезд сотрудников Pearl Center на дорожную аварию 13 апреля. Фото: РРАО

Выезд сотрудников Pearl Center на дорожную аварию 13 апреля. Фото: РРАО

Выезд сотрудников Pearl Center на дорожную аварию 13 апреля. Фото: РРАО

Выезд сотрудников Pearl Center на дорожную аварию 13 апреля. Фото: РРАО

Выезд сотрудников Pearl Center на дорожную аварию 13 апреля. Фото: РРАО

Выезд сотрудников Pearl Center на дорожную аварию 13 апреля. Фото: РРАО

В отчете за 13 апреля PPAO охватывает не календарные сутки, а одну суточную смену парамедиков Pearl Center, закончившуюся уже после полуночи. Также в документе упомянуты вызовы не только на ДТП, но и на другие случаи. Если же вычленить из массива только аварии и только за 13 апреля, то получается следующая хроника одной скорой помощи:

  • 9:03 утра. Мотоциклетная авария на Soi Khao Phra Yai. Два пострадавших – взрослая женщина и мальчик подросткового возраста, граждане Швейцарии. Обоих после оказания первой помощи доставили в Dibuk Hospital.
  • 10:17 утра. Столкновение мотоциклов у магазина Lotus’s на Saiyuan Rd. в Раваи. Два пострадавших – гражданин России и гражданка Таиланда. Доставлены в Dibuk Hospital и Chalong Hospital.
  • 17:32 дня. Столкновение мотоцикла и автомобиля у автозаправки Bangchak в Раваи. Один пострадавший – гражданин Мьянмы. Мужчина на носилках доставлен в Chalong Hospital.
  • 18:41 вечера. Столкновение мотоциклов у Fisherman Way в Раваи. Один пострадавший – гражданин Канады. Пациент на носилках доставлен в Chalong Hospital.
  • 21:21 вечера. Мотоциклетное ДТП у автозаправки Bangkchak в Раваи. Одна пострадавшая – гражданка в Таиланде. После оказания первой помощи доставлена в Dibuk Hospital.

Также в отчете о работе Pearl Center в Сонгкран упоминается вызов на ДТП в Кароне, полученный в 16:46. Согласно поступившей информации, там мотоцикл сбил пешехода на кольцевой развязке с Нагой, но к моменту прибытия скорой помощи пострадавших на месте событий уже не было.

Кроме того, в 2:17 после полуночи (то есть технически уже 14 апреля) спасатели Pearl Center были вызваны на мотоциклетную аварию у школы PPAO в районе южного выезда из тоннеля в Чалонге. Пострадавшего гражданина Таиланда доставили в Chalong Hospital.

 

 

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