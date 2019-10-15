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Паттайя подала заявку на Юношескую Олимпиаду

Курортная Паттайя намерена побороться за право проведения Юношеских Олимпийских игр 2026 года в рамках развития города в качестве направления спортивного туризма.

Новости Пхукета

15 Октября 2019, 01:34 PM
Мэр Паттайи Сонтхая Кхунплым.

Мэр Паттайи Сонтхая Кхунплым.

Как заявил мэр Паттайи Сонтхая Кхунплым, Министерство туризма и спорта Таиланда (MoTS) и Спортивное управление Таиланда (SAT) поддерживают соответствующую идею. Более того, заявка в Международный олимпийский комитет (МОК) уже подана, и Паттайя официально значится в списке претендентов на Олимпиаду. Два других претендента – Мумбаи (столица индийского штата Махараштра) и Манагуа (столица Никарагуа). Тем не менее, администрация Паттайи не теряет оптимизма.

«Мы планируем довести город до требуемых стандартов, пока ожидаем результатов по заявке», – заявил мэр Кхунплым.

Концепция проведения Юношеских Олимпиад (для атлетов 14-18 лет) предполагает, что игры должны проходить в относительно небольших городах и не требовать строительства новых спортивных объектов. Как отмечает Bangkok Post, ключевые из стадионов Паттайи и Чонбури – Восточный национальный спортивный тренировочный центр (чаще именуемый просто стадионом Паттайи) и стадион Национального университета спорта Таиланда. Их инфраструктуру Bangkok Post называет «стандартной».

Отметим, что ранее в этом году представители SAT инспектировали Чонбури на предмет возможности приема Олимпиады. Заявка в МОК была подана после этого.

 

 

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