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Паттайя отменила новогодние фейерверки

Администрация Паттайи отменила новогодние фейерверки, которые должны были проходить 29-31 декабря. Городские власти не озвучили причин, но организаторы частных мероприятий, которые приняли такие же решения, объясняли это состоянием здоровья Принцессы Батракитиябхи, которая с 14 декабря находится в больнице без сознания из-за проблем с сердцем.

Новости Пхукета

23 Декабря 2022, 07:27 PM
Салют на Международном фестивале фейерверков в Паттайе в ноябре 2022 года. Фото: PR Pattaya

Салют на Международном фестивале фейерверков в Паттайе в ноябре 2022 года. Фото: PR Pattaya

Об отмене новогодних салютов в Паттайе сообщила 23 декабря газета Bangkok Post. Издание подчеркнуло, что городской муниципалитет не стал объяснять причину, но организаторы частных мероприятий связывали свои решения аналогичного рода с госпитализацией Ее Высочества. При этом газета указала, что такие обоснования привели «многие».

При этом прочие новогодние мероприятия в Паттайе, как пишет Bangkok Post, остаются в силе. Муниципалитет заявил, что ни концерты, ни ярмарки не отменяются, поскольку городу нужно поддерживать экономическую активность и стимулировать доходы от туризма.

Власти Пхукета и других курортов (в частности, Самуи) пока ничего не говорили о возможной корректировке новогодних планов. При этом оргкомитет главного праздника в Сапан-Хине ранее обещал самый масштабный салют из когда-либо проводившихся. Раскрасить небо огням планируют также организаторы новогодних торжеств в отелях, ресторанах и пляжных клубах.

Ее Королевское Высочество Принцесса Батракитиябха была госпитализирована 14 декабря, после того как потеряла сознание, когда занималась с собакой в армейском кинологическом центре в округе Пак-Чонг провинции Накхон-Ратчасима.

Принцессу доставили в больницу Pakchongnana Hospital, а когда состояние стабилизировалось, перевезли на вертолете в King Chulalongkorn Memorial Hospital. Согласно предварительному заключению врачей, причиной потери сознания стали проблемы с сердцем. Ее Королевскому Высочеству сейчас 44 года.

 

 

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