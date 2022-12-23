Паттайя отменила новогодние фейерверки

Администрация Паттайи отменила новогодние фейерверки, которые должны были проходить 29-31 декабря. Городские власти не озвучили причин, но организаторы частных мероприятий, которые приняли такие же решения, объясняли это состоянием здоровья Принцессы Батракитиябхи, которая с 14 декабря находится в больнице без сознания из-за проблем с сердцем.

Новости Пхукета

23 Декабря 2022, 07:27 PM

Салют на Международном фестивале фейерверков в Паттайе в ноябре 2022 года. Фото: PR Pattaya