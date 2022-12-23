Паттайя отменила новогодние фейерверки

Об отмене новогодних салютов в Паттайе сообщила 23 декабря газета Bangkok Post. Издание подчеркнуло, что городской муниципалитет не стал объяснять причину, но организаторы частных мероприятий связывали свои решения аналогичного рода с госпитализацией Ее Высочества. При этом газета указала, что такие обоснования привели «многие».
При этом прочие новогодние мероприятия в Паттайе, как пишет Bangkok Post, остаются в силе. Муниципалитет заявил, что ни концерты, ни ярмарки не отменяются, поскольку городу нужно поддерживать экономическую активность и стимулировать доходы от туризма.
Власти Пхукета и других курортов (в частности, Самуи) пока ничего не говорили о возможной корректировке новогодних планов. При этом оргкомитет главного праздника в Сапан-Хине ранее обещал самый масштабный салют из когда-либо проводившихся. Раскрасить небо огням планируют также организаторы новогодних торжеств в отелях, ресторанах и пляжных клубах.
Ее Королевское Высочество Принцесса Батракитиябха была госпитализирована 14 декабря, после того как потеряла сознание, когда занималась с собакой в армейском кинологическом центре в округе Пак-Чонг провинции Накхон-Ратчасима.
Принцессу доставили в больницу Pakchongnana Hospital, а когда состояние стабилизировалось, перевезли на вертолете в King Chulalongkorn Memorial Hospital. Согласно предварительному заключению врачей, причиной потери сознания стали проблемы с сердцем. Ее Королевскому Высочеству сейчас 44 года.