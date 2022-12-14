Патрули и проверки на наркотики продолжаются в Патонге

Администрация провинции Пхукет в лице местного офиса Департамента связей с общественность (PR Phuket) сообщила об очередном антинаркотическом рейде со сдачей анализов мочи в ночных заведениях на Бангла-Роуд. Употреблявших наркотики людей выявлено не было, но отдыхающие в Патонге туристы снова получили возможность убедиться в своей безопасности, лично увидев, как люди в камуфляжной форме без погон обеспечивают их безопасность.

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Согласно сообщению PR Phuket, рейды вечером 13 декабря прошли в трех развлекательных заведениях, где были взяты анализы мочи у 48 сотрудников мужского и женского пола. Официальные лица указали, что проверки были «выборочными», однако ранее уже подтверждалось (причем самими властями), что в «выборочность» может обеспечиваться некими списками из окружной администрации Кату, которой подчиняется Патонг.

В этот раз инспекцию снова проводили именно власти округа, а непосредственными исполнителями были «белые слоны», волонтеры местной обороны OrSor, подчиняющиеся напрямую окружным властям и не входящим в структуру армии или полиции.

Целевую группу проверяемых власти описали как представителей «родов занятий, характеризующихся как группы риска». Официальные лица не привели примеров, кого именно из работников Бангла-Роуд они считают таковыми. Но кто бы ни были эти люди, они «должно строго не быть вовлечены в наркотики, в соответствии с государственной политикой», предостерегла PR Phuket.

Непосредственно в день последнего рейда на Бангле государственное новостное агентство NNT сообщало, что глава правительства Таиланда генерал Прают Чан-Оча отдал профильным ведомствам распоряжение усилить контроль за безопасностью «во всех локациях» и «гарантировать здоровье и безопасность» людей. В качестве основания было указано начало первого с 2019 года полноценного высокого сезона в туризме и большое число гостей из-за рубежа, которые должны быть уверены в Таиланде и в том, что они будут в безопасности во время отдыха в этой стране, включая популярные туристические места, такие как Бангла-Роуд. Распоряжение генерала Чан-Очи пересказала журналистам заместитель пресс-секретаря правительства Трайсури Тайсаранакун.

Одновременно с антинаркотическими рейдами в Патонге продолжаются уличные и пляжные патрули на предмет выявления рядового криминала, незаконного оборота контролируемых вещей и подготовки радикальных акций. Во время патрулирования волонтеры OrSor обращают особое внимание на соблюдение местными жителями и туристами запрета на самовольную покупку и использование фейерверков, а также запуск летающих фонариков.

Как ранее напоминали власти, соответствующие действия, совершенные без получения разрешения от властей, караются тюремным заключением на срок до трех месяцев и/или штрафом в размере до 60 тыс. бат.

Также участники уличных и пляжных патрулей должны вести поиск и выявление потенциальных нарушителей общественного порядка – от криминальных элементов до лиц, планирующих насильственные акции символического характера.

При этом на фото с последнего пляжного патруля волонтеры OrSor уже не просто одеты в свою камуфляжную форму пустынной или лесной расцветки, но и носят бронежилеты.