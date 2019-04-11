Патрик REDL Верли оставил след в фонде морских черепах в Май-Кхао

Швейцарский уличный художник добавил красок во внешний облик Mai Khao Marine Turtle Foundation

Эми Брайэнт

В наши дни пхукетские пляжи – всемирно известная достопримечательность, привлекающая тысячи туристов ежегодно. Впрочем, так было не всегда. Еще несколько десятилетий назад, до начала туристического бума, значительная часть западного побережья Пхукета принадлежала морским черепахам, которые откладывали здесь яйца, выводили потомство, а затем возвращались в море. Сейчас кладки черепашьих яиц на пляжах острова – большая редкость, и антропогенный фактор – основная причина, заставившая этих животных покинуть Пхукет.

Сохранением и защитой черепах на острове занимаются сразу несколько государственных и частных организаций. Из последних, пожалуй, наиболее известен фонд Mai Khao Marine Turtle Foundation, созданный отелем JW Marriott Phuket более полутора десятков лет назад. Фонд регулярно принимает на лечение и реабилитацию новых черепах, таких как потерявший плавник Рики и получивший повреждение панциря Я-Вана. Рики – находящаяся на грани исчезновения черепаха-бисса (hawksbill), Я-Ван – оливковая ридлея (olive ridley), относящаяся к уязвимым видам. И Рики, и Явана нашли запутавшимися в рыболовных сетях на западном побережье Пхукета. В фонде они присоединились к другим черепахам – родившемуся слепым Томми, очаровательному Кэу, который не может ориентироваться в море из-за сбоя природных механизмов навигации, и другим подопечным.

Новых черепах Mai Khao Marine Turtle Foundation приветствовали не только сотрудники фонда, но и неожиданный гость, по воле случая оказавшийся там как раз в этот момент. Речь идет о Патрике Верли (REDL), швейцарском уличном художнике, иллюстраторе и дизайнере, прилетевшем на Пхукет, чтобы добавить красок во внешний облик Mai Khao Marine Turtle Foundation. О художнике сейчас и речь.

Голос улицы

Патрик Верли родился в 1969 году в Цюрихе и начал рисовать еще в детском возрасте. Взросление художника пришлось на время расцвета хип-хопа и уличного искусства в Европе, и он стремительно влился в новую культуру, взяв псевдоним REDL. Если верить официальному сайту художника, первое свое графити REDL создал в 1983 году, а девять лет спустя работы REDL уже можно было увидеть на выставке Graffiti Art в Базеле.

Надо отметить, что, в отличие от многих коллег по цеху, REDL не брезговал ни профессиональным образованием в области изобразительного искусства, ни работой в прикладной сфере. С 1990-х он работал художником-фрилансером, дизайнером и иллюстратором. В частности, REDL разрабатывал логотипы и другую визуальную продукцию для различных компаний и государственных заказчиков. В биографии швейцарца был и период, когда он всецело посвятил себя холсту в качестве независимого художника, что не удивительно, поскольку рисовать он начинал на заре графити-движения.

«В самом начале моего пути у нас не было ни журналов о графити, ни интернета. Если ты хотел узнать, как художники работают в Париже, надо было ехать в Париж и встречаться непосредственно с людьми, причем зачастую в тех кварталах, куда идти совсем не хотелось. Если у тебя был номер телефона нужного художника, то это было уже очень круто. Однажды я отправился в Нью-Йорк, чтобы встретиться с художником из Южного Бронкса, и все, что у меня было, – это как раз его телефон», – вспоминает REDL первые дни графити-эпохи в Европе.

Подобные путешествия были неотъемлемой частью жизни художника и ключевым источником опыта, который в 1990-х и привел его наверх. Динамичные работы Патрика со временем начали появляться не только на стенах домов в родной Швейцарии, но также в Италии, Египте, Бразилии и Гонконге.

Основных направлений в творчестве RELD три. Первое – текстовые работы.

«В английском языке 26 букв, которыми ты можешь сказать все, что угодно. Ты можешь сказать «люблю», а можешь сказать «ненавижу». Для меня буква «А» – это просто «А», три линии и безграничное количество возможностей изменить динамику этих линий», – говорит REDL.

Вторая тема – детализированные изображения людей, включая собственных детей художника.

«Недавно я заметил, что сейчас, когда я изображаю людей, это обычно дети. По большей части это из-за того, что сейчас я и сам отец двух дочерей. Но кроме этого, дети – это будущее. У меня есть работа 24 на 12 метров, изображающая одну из моих дочек на бумажном кораблике. Эта картина демонстрирует, как хрупко наше будущее и как важно заботиться об этом будущем ради своих детей, как важно создавать нечто исполненное мира», – говорит швейцарец.

Наконец, третья тема – это животный мир. И именно она связывает Патрика Верли с Пхукетом и Mai Khao Marine Turtle Foundation.

«Мне нравится добавлять сюрреалистических ноток в свои работы, например, показывать крупным планом нечто небольшое в реальности, такое как пчелы или стрекозы. Сейчас мы уже знаем, как важны эти существа, и я хочу показать красоту их телесной архитектуры. Хочу предоставить им просторную сцену», – говорит REDL.

Действительно, среди подобных работ Патрика преобладают насекомые и живущие на суши животные, но во время поездки на Пхукет художник обратился к морской теме и благодарен острову за эту возможность.

«Море поражает всех людей, включая меня, поскольку это просто иной мир», – говорит REDL.

Сутки за работой

В Mai Khao Marine Turtle Foundation швейцарский художник расписал один из бассейнов для черепах. Конструкция стала холстом для динамичной, исполненного жизни морского пейзажа с кораллами, рыбами-бабочками и, конечно, черепахами. На создание полотна ушли ровно сутки.

Подготовительная работа заняла у REDL восемь часов, которые ушли на отбор исходных изображений, изучение и компоновку их, поиск красок. Создание самой картины потребовало еще 16 часов напряженного труда с баллончиками в руках. Надо отметить, что работа графити-художника требует намного больше физических сил и труда, чем думает большинство из нас. Особенно, когда работать приходится в разгар пхукетской жары.

В беседе с The Phuket News Патрик также посетовал, что стереотипы относительно графити по-прежнему живы даже в Европе.

«Смешно, но в Швейцарии, когда я работаю кистью или роликом, люди видят во мне художника. Но стоит мне взять в руки баллончик, как в их глазах я превращаясь в человека, нелегально раскрашивающего стены по ночам», – говорит REDL.

Впрочем, изменения в общественном отношении к уличному искусству все же происходят, благодаря таким людям как Banksy и сам REDL. Своего британского (британского ли?) коллегу он не забывает поблагодарить за то, сколько он сделал для того, чтоб легитимизировать стрит-арт и дать многим другим художникам возможность сделать карьеру в том виде искусства, который они любят.

Посетить фонд Mai Khao Marine Turtle Foundation можно в любой из будних дней недели с 9:00 до 15:00. Информацию о фонде ищите на www.maikhaomarineturtlefoundation.org. С работами Патрика Верли можно ознакомиться на сайте www.redl.ch, эл. почта для связи – post@redl.ch.