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Патонг встретит Сонгкран трехдневным фестивалем

Мэр Патонга Чалермлак Кебсап анонсировала трехдневный фестиваль, который пройдет в городе 11-13 апреля.

Новости Пхукета

4 Апреля 2018 09:57:45

Фото: Муниципалитет Патонга
Фото: Муниципалитет Патонга

Фестиваль в Патонге будет проходить в течение двух вечеров 11 и 12 апреля, а 13 числа развлечения будут продолжаться весь день. Место проведения – участок пляжа в районе выхода с Бангла-Роуд на пляжную дорогу (так называемый Бангла-Парк). Программа мероприятий следующая.

11 апреля

  • 18:00 – Современная музыка
  • 19:30 – Официальное открытие фестиваля
  • 20:00 – Конкурс красоты «Мисс Сонгкран» и выступление студентов университета Rajabhat

12 апреля

  • 17:00 – Три шоу от местных развлекательные заведений
  • 20:00 – Шоу-программа учащихся школы музыки Yamaha

13 апреля

  • 8:30 – Церемония подношения даров 99 монахам
  • 12:00 – Традиционная церемония омовения рук монахам и лицам старшего возраста в храме Wat Suwankiriwong
  • 14:00-19:00 – Традиционное тайское шоу (музыка, танцы, театр)

Кроме того, 12-13 апреля в Бангла-Парке будет работать «водный тоннель».

Администрация Патонга призывает гостей фестиваля надеть тайски костюмы, однако это не обязательно.

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