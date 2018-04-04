Патонг встретит Сонгкран трехдневным фестивалем
Мэр Патонга Чалермлак Кебсап анонсировала трехдневный фестиваль, который пройдет в городе 11-13 апреля.
Новости Пхукета
4 Апреля 2018 09:57:45
Фото: Муниципалитет Патонга
Фестиваль в Патонге будет проходить в течение двух вечеров 11 и 12 апреля, а 13 числа развлечения будут продолжаться весь день. Место проведения – участок пляжа в районе выхода с Бангла-Роуд на пляжную дорогу (так называемый Бангла-Парк). Программа мероприятий следующая.
11 апреля
- 18:00 – Современная музыка
- 19:30 – Официальное открытие фестиваля
- 20:00 – Конкурс красоты «Мисс Сонгкран» и выступление студентов университета Rajabhat
12 апреля
- 17:00 – Три шоу от местных развлекательные заведений
- 20:00 – Шоу-программа учащихся школы музыки Yamaha
13 апреля
- 8:30 – Церемония подношения даров 99 монахам
- 12:00 – Традиционная церемония омовения рук монахам и лицам старшего возраста в храме Wat Suwankiriwong
- 14:00-19:00 – Традиционное тайское шоу (музыка, танцы, театр)
Кроме того, 12-13 апреля в Бангла-Парке будет работать «водный тоннель».
Администрация Патонга призывает гостей фестиваля надеть тайски костюмы, однако это не обязательно.