Патонг встретит Сонгкран трехдневным фестивалем Мэр Патонга Чалермлак Кебсап анонсировала трехдневный фестиваль, который пройдет в городе 11-13 апреля. Новости Пхукета 4 Апреля 2018 09:57:45 Фото: Муниципалитет Патонга Фестиваль в Патонге будет проходить в течение двух вечеров 11 и 12 апреля, а 13 числа развлечения будут продолжаться весь день. Место проведения – участок пляжа в районе выхода с Бангла-Роуд на пляжную дорогу (так называемый Бангла-Парк). Программа мероприятий следующая. 11 апреля 18:00 – Современная музыка

19:30 – Официальное открытие фестиваля

20:00 – Конкурс красоты «Мисс Сонгкран» и выступление студентов университета Rajabhat 12 апреля 17:00 – Три шоу от местных развлекательные заведений

20:00 – Шоу-программа учащихся школы музыки Yamaha 13 апреля 8:30 – Церемония подношения даров 99 монахам

12:00 – Традиционная церемония омовения рук монахам и лицам старшего возраста в храме Wat Suwankiriwong

14:00-19:00 – Традиционное тайское шоу (музыка, танцы, театр) Кроме того, 12-13 апреля в Бангла-Парке будет работать «водный тоннель». Администрация Патонга призывает гостей фестиваля надеть тайски костюмы, однако это не обязательно.