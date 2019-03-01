Патонг вернулся к идее переноса линий электропередач под землю

Многолетний план по избавлению Патонга от гирлянд запутанных проводов вернулся на повестку дня. Если все пойдет в соответствии с последним заявлением муниципалитета, провода с пляжной дороги (Thaweewong Rd.) исчезнут к марту 2020 года.

Новости Пхукета

1 Марта 2019, 09:21 AM

Фото: Премкамон Кетсара

О том, что план по переносу проводов под землю не забыт, сообщила на пресс-конференции 26 февраля мэр города Чалермлак Кебсап. Пресс-конференция состоялась на пляже в Патонге и была преимущественно посвящена планам по развитию курорта.

«Сегодня у меня есть хорошие новости. Управление энергоснабжения (РЕА) уже наняла подрядчика для переноса проводов под землю на Thaweewong Rd. Во вторник, 5 марта, в Бангкоке состоится пресс-конференция, которая ознаменует официальный запуск проекта. После этого, также в марте, начнется его реализация», – заявил госпожа Кебсап.

«Работы должны занять около одного года и завершиться к марту 2020. При этом мы понимаем, что процесс переноса проводов вызовет определенные неудобства. Мы просим жителей Патонга быть терпеливыми и помогать друг другу ради завершения проекта», – добавила она.

Также госпожа мэр анонсировала еще несколько ряд проектов. В частности, муниципалитет планирует заняться развитием инфраструктуры для пешеходов в городе, включая улучшение тротуаров и высадку деревьев вдоль них.

Одновременно муниципалитет намерен продолжать работу по внедрению в городе раздельного сбора мусора. По словам мэра, уже сейчас раздельный сбор введен в школах Патонга, а также в ряде сообществ Калима, который выступает в качестве «ролевой модели» в этом проекте.

В 2019 фискальном году планируется очередное расширение мощностей водоочистных сооружений. Городской совет одобрил выделение 130 млн бат «пятую фазу» водоочистного комплекса, однако подрядчик для реализации проекта еще не выбран.

Также госпожа Кебсап анонсировала проведение фестиваля, приуроченного к 60-й годовщине визита в Патонг Короля Рамы IX. Его Величество посетил курорт 11 марта 1959 года, и с тех пор город регулярно отмечает это событие.

В этом году соответствующий фестиваль пройдет 7-12 марта в сообществе Баан-Мон и на Phra Phisit Korani Rd.