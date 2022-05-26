Патонг провел пожарные учения

В среду, 25 мая, в Патонге прошли пожарные учения. В качестве места проведения тренировки была выбрана Soi Snasabai на Bangla Rd.

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Учения на Bangla Rd. начались в 13:30 дня с общего построения полицейских перед опорным пунктом на выходе с улицы к пляжу. Практическая часть тренировки проходила на Soi Sansabai.

Вместе с полицейскими участие в отработке действий при пожаре принимали спасатели Kusoldharm Foundation и сотрудники муниципального отделения Департамента чрезвычайных ситуаций.

На фотографиях, опубликованных муниципалитетом Патонга, запечатлены действия по тушению пожара и помощи пострадавшим, однако нет, к примеру, эвакуации лиц, оказавшихся в зоне чрезвычайного происшествия. Из техники на учениях были задействованы два пожарных автомобиля и машина скорой помощи.

Как пояснил муниципалитет Патонга в публикации на Facebook, на учениях отработали межведомственное взаимодействие и актуальные процедуры реагирования на чрезвычайные ситуации «для повышения эффективности работы в реальных ситуациях».