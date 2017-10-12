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Патонг «приглушит тон» в память о Короле

Бары и клубы Патонга почтут память Короля Пхумипона Адульядета, скорректировав развлекательные программы до конца траура.

Таньялак Сакут

12 Октября 2017 10:00:01

Бангла-Роуд ночью. Фото: Архив The Phuket News
Бангла-Роуд ночью. Фото: Архив The Phuket News

Президент Ассоциации развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) Виравит Крыасомбат подтвердил «Новостям Пхукета», что местные бары и клубы скорректируют развлекательные программы, чтобы почтить память Рамы IX, ушедшего из жизни 13 октября. Развлекательный бизнес «приглушит тон» начиная с «завтрашней ночи (12 октября)».

Как пояснил господин Крыасомбат, бары и клубы не получали распоряжения приостановить работу 13 числа, запрета на продажу алкоголя также не вводилось. Однако часть заведений все же будет закрыта в эту пятницу.

«Я поговорил с членами ассоциации и попросил их закрыть бизнес на один день в память об ушедшем из жизни Короле. Сам я хочу закрыть свои заведения 13 октября, так что на моей улице будет тихо», – заявил «Новостям Пхукета» глава РЕВА.

«Впрочем, закрываться и продолжать работу – это личный выбор каждого оператора развлекательного бизнеса», – добавил он.

Губернатор Пхукета уже обратился к барам и клубам всего острова с напоминанием о том, что им необходимо почтить память Рамы IX в соответствии с распоряжением Министерства внутренних дел.

Господин Крыасомбат заверил, что эти слова услышаны, и развлекательный бизнес скорректирует работу соответствующим образом вплоть до окончания траура.

По его словам, до окончания траура в Патонге не будет никаких танцев в барах под открытым небом и вообще в заведениях, где танцовщиц можно увидеть с улицы. Также развлекательные заведения должны выключить уличное освещение с наступлением пятницы.

Живая музыка в барах и ресторанах может играть, но все окна и двери должны быть закрыты, «чтобы с улицы ничего не было видно».

«Также сотрудницы заведений должны быть одеты прилично», – заявил господин Крыасомбат.

«Все эти ограничения останутся в силе до 29 октября», – добавил он.

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