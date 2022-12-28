Патонг приглашает оценить праздничную иллюминацию

Муниципалитет Патонга закончил подготовку праздничной иллюминации к Новому году и приглашает жителей и гостей острова оценить результат, а также «сделать селфи в полной карамели».

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Муниципалитет Патонга организовал четыре зоны для фотографирования с праздничной иллюминацией:

Мост на пляж Коралл-Бич; Кольцевая развязка с жемчужиной; Выход к пляжу с Бангла-Роуд; Знак Patong Beach на пляже.

PR-служба городской администрации добавила, что праздничная иллюминация «подчеркивает краски Патонга», который вновь готов принимать гостей со всего мира. Также в опубликованном на Facebook приглашении говорится, что фотографии с курорта разойдутся по миру через социальные медиа.

Новогодняя подсветка включается в 19:00, то есть сразу после наступления темноты, и работает до 1:00 ночи. В светлое время суток можно пофотографироваться у «братца-медведя» и красного тук-тука на выходе с Бангла-Роуд, а также в Лома-Парке, где сейчас работает новая детская площадка.

Также в ближайшее время муниципалитет Патонга должен озвучить программу событий на новый год. До сих пор власти города ничего не сказали на этот счет, ограничившись лишь словами о том, что формулируют гайдлайны и выбирают подходящий формат празднования.

Параллельно муниципальные работники продолжают приводить в порядок тротуары, подстригать растительность и латать дыры в асфальте, помогая Патонгу «похорошеть» при мэре Чалермсаке Манисри, который в ходе предвыборной кампании назвал одной из своих целей приведение города в привлекательный вид. После того, как господин Манисри занял пост, частота больших уборок в Патонге, действительно, увеличилась.

Кроме того, на прошлой неделе город в лице нескольких локальных организаций подписал с Минприроды меморандум о чистоте пляжей, предусматривающий организацию совместных субботников на побережье.