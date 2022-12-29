Патонг подтвердил новогодний отсчет и салют на пляже 31 декабря

Муниципалитет Патонга, долго размышлявший над приемлемым форматом празднования Нового года, подтвердил классику – новогодний отсчет на пляже с живой музыкой, диджейскими сетами и фейерверком над морем.

Новости Пхукета

Приглашение на празднование Нового года в Патонге было опубликовано на странице муниципалитета в Facebook вечером 29 декабря.

«Мы не будем отсчитывать минуты до Нового года в одиночестве, потому что мы будем отсчитывать их в Патонге», – заявила городская администрация.

Муниципалитет предлагает желающим собраться к 18:00 на участке пляжа напротив выхода с Бангла-Роуд, где сейчас стоит знак Patong Point и красный тук-тук с плюшевыми медведями. Первым пунктом программы будет провожание последнего заката 2022 года.

Затем, с 19:00, должна начать концертная программа. Организаторы обещают «фолк-музыку в комфортабельной атмосфере на пляжном песке», а затем танцевальные треки от диджеев из развлекательных заведений Патонга. В полночь небо над пляжем должно взорваться огнями фейерверков.

«Не забудьте... приходите проводить старый год и встретить новый. Давайте смотреть пляжный салют все вместе на пляже в Патонге», – закончил приглашение муниципалитет, после чего перешел к классическому набору хэштегов, включая знаковый для нынешнего момента #PATONGCITYNEVERDIES в одно слово, все с большой буквы.

Напомним, что уже сейчас проходят новогодние фестивали на пляже Сурин и у Limelight Avenue в Пхукет-Тауне. Даты проведения – до 31 декабря и 30 декабря соответственно. Стартовавший 28 декабря большой фестиваль в Сапан-Хине продлится до 5 января.