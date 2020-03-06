Муниципалитет Патонга принял решение отменить всю официальную программу мероприятий на Сонгкран из-за коронавируса. Впрочем, запрещать водные бои на Бангла-Роуд городские власти не планируют.

Новости Пхукета

6 Марта 2020, 01:17 PM

Патонг отменил официальную программу на Сонгкран из-за коронавируса. Фото: Муниципалитет Патонга

Как сообщила The Phuket News мэр Патонга Чалермлак Кебсап, все запланированные на 11-15 апреля официальные мероприятия были отменены на фоне угрозы распространения коронавируса COVID-19.

«Мы обсудили ситуацию и пришли к заключению, что не будем проводить никаких официальных мероприятий, поскольку хотим избежать риска распространения COVID-19, а большие скопления людей этот риск повышают. Официальное заявление будет сделано в ближайшее время», – заявила госпожа Кебсап.

Среди отмененных мероприятий – все концерты и шоу, пляжная вечеринка, конкурс фигур из песка и конкурс красоты. Утренние мероприятия с участием монахов в парке Лома также отменены.

Одновременно госпожа Кебсап подчеркнула, что речь идет об отмене только мероприятий муниципалитета. Праздновать Сонгкран на улицах и обливаться водой не возбраняется.

«У нас нет полномочий запрещать людям веселиться с водой во время Сонгкрана. Все желающие могут это делать. Но пожалуйста, будьте вежливы и помните о безопасности», – добавила мэр города.