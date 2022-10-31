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Патонг останется 2 ноября без водоснабжения

Пхукетский офис Управления водоснабжения провинций (PWA) предупредил о том, что часть Патонга останется 2 ноября без воды в кранах из-за проведения проверки системы снабжения.

31 Октября 2022, 03:55 PM
Уведомление PWA об отключении воды 2 ноября. Фото: PWA Phuket

Уведомление PWA об отключении воды 2 ноября. Фото: PWA Phuket

Как говорится в уведомлении PWA, с 9:00 до 10:00 утра 2 ноября специалисты будут проводить «ступенчатое тестирование» на водоочистной станции у озера Банг-Вад в Кату. В связи с этим подача воды в Патонг будет отключена.

Согласно тексту сообщения PWA, без водоснабжения останется территория от храма Wat Suwan Khiri Wong на Phisitkaranee Rd. до Ratchapatanuson Rd., Sai Nam Yen Rd. и Nanai Rd. Впрочем, нельзя исключать, что отключение будет более масштабным, поскольку речь идет о тестировании системы, а не о локальных работах по замене труб или подключении новых потребителей.

PWA приносит извинения за временные неудобства. Телефоны для справок – 076-319-173 (офис на Пхукете) и 1662 (единая горячая линия).

 

 

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