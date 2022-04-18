Патонг оказался в центре скандала на фоне ночной вечеринки в отеле

Правоохранительные органы Пхукета проводят служебную проверку в отношении руководителей полицейского участка Патонга на фоне резонансной публикации юриста и гражданского активиста Ситтры Биабангкерда, который выложил в сети видео с вечеринки в отеле

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Patong Bay Hill, проходившей после двух часов ночи. Юрист предположил, что без покровительства полиции такое нарушение закона о часах работы развлекательных заведений было бы невозможно.

Как пишет Bangkok Post, на фоне жалобы господина Биабангкерда от службы в Патонге были отстранены руководитель участка и четверо его заместителей. Пока идет внутренняя проверка, они будут «работать» в центральном полицейском участке провинции, что является стандартным способом «отстранения от службы» в Таиланде. Считается, что так офицеры не смогут повлиять на ход расследования.

Шумная ночь

Господин Биабангкерд опубликовал резонансное видео на своей странице в Facebook в субботу, 16 апреля. Трехминутный ролик начинается с того, что сидящий в машине столичный юрист говорит, что находится в Патонге, и показывает время на своем телефоне – 2:17 ночи. На заднем плане отчетливо слышна музыка из здания отеля, название которого господин также демонстрирует. Затем мужчина с сопровождающими проходит по общим территориям отеля, включая зону у бассейна, где отдыхают люди, звучит громкая музыка, за пультом работает диджей. В какой-то момент человек в форме охраны говорит юристу, что снимать в отеле нельзя, но запись продолжается (хотя и видна монтажная склейка).

В своей публикации господин Биабангкерд пояснил, что на вечеринки в Patong Bay Hill Resort Hotel жаловались местные жители, так что он решил увидеть все своими глазами. Побывав в отеле, он заявил, что не верит в то, что полиция Патонга могла не знать о нарушении режима работы.

«Развлекательные заведения [бары в отеле] годами работают вне разрешенных часов, собирая огромное количество людей, создавая громкий шум, мешая местным жителям и делая другие незаконные вещи, а официальные лица молчат. Я решил увидеть это место своими глазами, и оказалось, что оно действительно открыто до утра, а посетителей очень много», – заявил юрист из Бангкока.

«Что мы будем делать, если там произойдет новая вспышка COVID-19? Почему начальник полиции провинции Пхукет закрывает на это глаза и разрешает развлекательным заведениям работать вне отведенных часов и нарушать меры по защите от коронавируса? А как я знаю кроме того, у заведения еще и нет лицензии», – добавил он.

«В некоторых отелях развлекательные заведения [бары] работают годами, обслуживая ежедневно тысячи туристов. Я прошу начальника полиции всего Таиланда провести расследование этой халатности. Нет ли там коррупции и взяток? Официальная позиция правоохранительных органов – строгий контроль за соблюдением закона и пресечение выявленных нарушений, но начальник полиции провинции Пхукет этим явно пренебрегает. Я надеюсь, этот случай будет расследован в качестве примера», – призвал активист.

«Нам нужна работа»

Господин Биабангкерд выложил видео в Facebook утром 16 апреля. Ролик начал стремительно набирать просмотры, реакции и комментарии, а вечером того же дня последовал ответ в «оффлайне» – около 50 отельных работников вышли на Бангла-Роуд, чтобы ответить юристу. Участники акции, начавшейся примерно в 23:00, успели за день подготовить самодельные плакаты с фразами, такими как «Мы голодные» и «Мы не хотим остаться безработными».

Администрация Пхукета никак не отреагировала на сам ролик активиста из Бангкока, но об акции протеста в Патонге сообщила. В публикации пхукетского офиса Департамента PR (PR Phuket) не было названо имя господина Биабангкерда, но были приведены его заявления. Отельным работникам тоже дали слово – пусть и анонимно.

Один из участников акции протеста заявил, что закрытие гостиницы или приостановка ее работы приведет к тому, что многие сотрудники останутся без заработка. Он напомнил, что из-за пандемии коронавируса и фактической «смерти» туризма множество жителей Пхукета осталось без средств к существованию. Теперь из-за действий столичного юриста они могут лишиться того малого, что все-таки имеют.

«Кто-то приехал встретиться с нами и помочь нам [в пандемию]? У нас у всех тяжелые времена. Но он просто решил показать свою силу, нанеся серьезные удар и причинив большой ущерб заведению, где мы работаем», – заявил сотрудник, слова которого приводит PR Phuket.

В публикации пхукетского ведомства также приводятся слова о том, что Патонг – особый город, уроженцы которого понимают его природу и «контекст» местной жизни. Патонг существует за счет туризма и развивает это направление, так как «каучуковых плантация и пальмовых плантаций здесь нет», а главные активы – «живописная пляжная линия» и «город мирового уровня», что определяет путь развития. Теперь же этому пути угрожает публикация приехавшего из Бангкока активиста.

«Что будет с сотрудниками? Никто не знает. С начала пандемии мы не увидели ни одного государственного ведомства, которое протянуло бы нам руку помощи и оказало поддержку. Работникам туристического бизнеса пришлось сами бороться за выживание, а теперь мы слышим это. Давайте объединимся и будем вместе вести страну вперед», – заявил собеседник PR-службы Пхукета.

«Мы просто надеемся, что он услышит наш голос», – добавил работник отеля.

В публикации столичной газеты Bangkok Post также приводится комментарий анонимного «акционера» Patong Bay Hill Resort Hotel, который выразил мнение о том, что никаких полномочий на свое «расследование» у активиста не было, а его действия могут навредить и этому отелю, и другим заведениям. Сам господин Биабангкерд ограничился словами о том, что он работает ради людей, которым не к кому обратиться, когда происходит нарушение закона.

Что касается самого закона, то здесь ясности нет. Согласно последнему «коронавирусному» приказу губернатора Пхукета, развлекательные заведения могут работать до 23:00. До пандемии бары и рестораны в развлекательных зонах (таких как Бангла-Роуд) имели право работать до полуночи, но по факту работали до 1:00 или 2:00. Работа после 2:00 всегда считалась нарушением даже неофициальных правил, причем сама отрасль из года в год принимала шаги, чтобы добиться изменения законов и получить право оставаться открытыми до 4:00.