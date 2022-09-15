Патонг напомнил о запрете на петарды и фейерверки

Муниципалитет Патонга опубликовал уведомление, в котором предупредил об ответственности за несанкционированное использование пиротехники и запуск летающих лампад.

Новости Пхукета

16 Сентября 2022, 09:00 AM

Предупреждение о запрете на пиротехнику. Изображение: Муниципалитет Патонга

«Строго запрещено использовать петарды, зажигательно-осветительные шашки, огненные шары и горящие вертушки, а также запускать летающие лампады и дымовые лампады», – говорится в уведомлении, размещенном на странице муниципалитета Патонга в Facebook.

Администрация города отметила, что «просит о сотрудничестве», но одновременно упомянула и наказание для тех, кто сотрудничать не пожелает. Нарушителям грозит до трех лет тюрьмы или штраф в размере 60 тыс. бат. Оба наказания (и штраф, и тюрьма) могут быть применены одновременно.

Муниципалитет не уточнил, с чем связано напоминание о запрете именно сейчас, поскольку действует он уже продолжительное время.

Также в текст ничего не говорится о приближающемся Вегетарианском фестивале. Во многих его ритуалах пиротехника является неотъемлемой частью. Впрочем, по согласованию с властями использовать пиротехнику всегда было можно.