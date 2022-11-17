Патонг и Карон частично останутся без воды почти на весь день

Отключение водоснабжения, связанное с обесточиванием станции обратного осмоса, должно продлиться с 9:00 утра до 17:00 дня. Пхукетский офис PWA просит жителей, которые полагаются на станцию, заранее сделать запасы воды на день. Водоснабжения либо не будет совсем, либо напор в трубах будет слабым.
В уведомлении указывается, что отключение затронет часть Карона от Centara до муниципалитета по Patak Rd., включая Soi Patak 16-24; а также часть Патонга от Le Meridian до Phra Metta Rd., Rat-U-Thit 200 Pi Rd. и Nanai Rd.
PWA обещает восстановить водоснабжение, как только это будет возможно. Вода в первое время может быть окрашена или иметь осадок. Телефоны для справок – 076-319-173, 063-474-4565 и 1662.
На страницах пхукетских офисов Управления электроснабжения провинций (РЕА) ничего не говорится об отключении электричества между Патонгом и Кароном в пятницу, 18 ноября.