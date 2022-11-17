Патонг и Карон частично останутся без воды почти на весь день

Пхукетский офис Управления водоснабжения провинций (PWA) предупредил о временном отключении электричества на опреснительной станции в Кароне, в связи с чем снабжаемые ей районы Карона и Патонга останутся 18 ноября без воды полностью или частично.

Новости Пхукета

18 Ноября 2022, 07:00 AM

Перебои с водой ожидаются 18 ноября в Кароне и Патонге. Изображение: PWA