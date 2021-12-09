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Patong Hospital приглашает на бустерную прививку вакциной Moderna

Больница Patong Hospital в течение декабря будет проводить бесплатную бустерную вакцинацию препаратом Moderna. Предварительная запись не требуется.

Новости Пхукета

10 Декабря 2021, 10:00 AM
Фото: Patong Hospital

Фото: Patong Hospital

Согласно уведомлению больницы от 8 декабря, вакцина будет предлагаться лицам, которым нужно сделать второй второй или третий укол.

Желающие будут приниматься в порядке живой очереди по понедельникам, в каждый из которых планируется привить не более 100 человек. Приходить следует до 13:00. Место проведения вакцинации – корпус Rak Chiva Building.

Для получения прививки нужно предъявить удостоверение личности тайского образца или паспорт, а также документы о всех предыдущих вакцинация. Можно принести бумаги, а можно воспользоваться приложением Mor Prom.

В случае с третьим (бустерным) уколом есть ограничение. Предыдущая прививка должна быть сделана минимум за три месяца до этого.

 

 

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