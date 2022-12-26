Патонг готовится к встрече Нового года

Муниципалитет Патонга пока не раскрыл деталей готовящейся новогодней вечеринки. Какой она будет – пока неизвестно, но соответствующие планы как минимум не отменены. Во всяком случае, именно уличный праздник – Patong Countdown 2023 – обсуждали на совещании под председательством мэра Чалермсака Манисри во второй половине 26 декабря.

Новости Пхукета

Встреча проходила в конференц-зале имени Пхра Пхиситкарани в здании городского муниципалитета. PR-служба Патонга не сообщила, кто именно принимал участие в совещании, ограничившись словами о том, что в зале собрались члены «управленческой команды» муниципалитета во главе с мэром Манисри.

Повестка, согласно той же публикации, была посвящена «установлению гайдлайнов и форматов по организации Patong Countdown 2023». Подробностей PR-служба не раскрыла, так что публика может лишь гадать, какими могут быть эти «форматы и гайдлайны». На фотографии с мероприятия не попало никаких планов, схем или графических материалов. Запечатлены лишь участники встречи, одетые преимущественно в одежду фиолетового цвета.

Патонг в течение всего года ждал нынешнего высокого сезона как первой с начала пандемии возможности принять туристов. Однако начало сезона испортили дожди и обвал главной дороги в Патонг, а сейчас возник вопрос того, в каком формате проводить празднование Нового года.

Проходивший с 16 по 18 декабря карнавал в честь начала высокого сезона никаких изменений в программе не претерпел. Однако по Новому году прогноз неопределенный, поскольку с прошлой недели многие организаторы новогодних мероприятий в Таиланде начали по собственной инициативе пересматривать в сторону сокращения изначальные программы событий в связи с «хрупким настроением» тайского народа, переживающего из-за болезни Принцессы Батракитиябхи, госпитализированной 14 декабря.

В частности, на фоне общественных настроений в Бангкоке были отменены централизованные празднования на Khao San Rd., одной из главных туристических улиц города и фактически старшей сестре Bangla Rd. в Патонге. Бары, клубы, рестораны и другие заведения будут открыты, но именно «каунтдауна» больше не планируется.

В Паттайе, параллели с которой тоже напрашиваются, отменили запланированные на 29-31 декабря фейерверки. То есть празднование нового года состоится, но, как и в столице, без одного из ранее анонсированных элементов.

Глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютхасак Супаспорн заверил, что не видит предпосылок к отмене празднования Нового года. Он подчеркнул, что подобных распоряжений не поступало, равно как не было и намеков. По его словам, ТАТ поддерживает и будет поддерживать «каунтдауны», пока нет официального запрета.

Власти Пхукета пока никаких заявлений относительно возможной корректировки новогодних планов не делали. Сам Патонг также продолжает готовиться к Новому году не только в формате совещаний у мэра, но и физически.

На пляже у выхода с Бангла-Роуд оборудовали зону для фотографирования (и тоже с «братом медведем», как назвала его PR-служба, хотя и не такими крупными, как в Пхукет-Тауне). Также приводятся в порядок улицы, включая саму Банглу; осуществляется подготовка Лома-Парка для скейтбордистов; идет высадка деревьев у знака Patong City; развешиваются гирлянды. Примечательно, что на Кхао-Сан-Роуд уличные украшения, наоборот, было решено снять. В Патонге пока что процесс все же обратный.