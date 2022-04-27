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Патонг частично останется без электричества 28 апреля

Пхукетский офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) предупредил о плановом отключении электричества в части Патонга в четверг, 28 апреля.

Новости Пхукета

27 Апреля 2022, 11:34 PM
Зона отключения на карте Патонга. Изображение: РЕА

Зона отключения на карте Патонга. Изображение: РЕА

Как говорится в уведомлении офиса РЕА в Патонге, отключение электричества связано с работами на высоковольтных линиях в черте города.

В связи с проведением работ с 8:30 до 17:00 электричества не будет в северной части Phra Metta Rd. от больницы Patong Hospital до пересечения с Phra Baramee Rd. Также без света останется участок Rachapatanusorn Rd. от муниципального детского сада до Fulla Place Hotel, включая здание городской администрации Патонга.

РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефон для справок – 076-345574 (Патонг), единая горячая линия – 1129.

 

 

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