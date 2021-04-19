Патонг частично останется без электричества 20 и 22 апреля

Пхукетский офис управления энергоснабжения объявил о временно отключении электричества в некоторых частях Патонга.

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Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) объявил о том, что часть Патонга останется без электричества 20 и 22 апреля в связи с работами на высоковольтных линиях.

В оба дня (20 и 22 апреля) отключение продлится с 9:00 до 17:00. Во вторник день света не будет на части Phrabaramee Rd., Rat-U-Thit 200 Pi Rd., Thaweewong Rd., Hat Patong Rd., Chalerm Phrakiat Rd., Soi Phrabaramee 4и Soi Jintana.

В четверг без света частично останутся Thaweewong Rd. Prachanukhro Rd., Ruamjai Rd., Meun Ngern Rd. (до пляжа Трай-Транг) и отель Bel Aire Patong

РЕА приносит извинения за возможные неудобства, телефоны для справок – 076-354379 и 1129.