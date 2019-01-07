Patong Bay Hill Resort – Современная роскошь в Патонге

Patong Bay Hill Resort – настоящая жемчужина Пхукета и обитель современной роскоши на Патонге. Расположенный на холме Хасип Пи, этот современный отель возвышается над всем курортом и побережьем Андаманского моря.

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Patong Bay Hill Resort предлагает волшебные панорамные виды на город и залив Патонг. Люксовый номерной фонд отеля выполнен в современном стиле с утонченным дизайном и отделкой. Просторные номера оснащены всеми современными удобствами и создают атмосферу комфорта и релаксации после долгого перелета или путешествия.

Расположение имеет первостепенное значение для отеля, и Patong Bay Hill Resort – это идеальное убежище от суеты. Богатая зеленью территория расположенного на склоне холма комплекса окружена тропическими джунглями. В отеле царит атмосфера покоя и релаксации. Если Вы ищете уединенное, люксовое место для отдыха на Патонге, то Patong Bay Hill Resort – отличный выбор.

Современный тропический люксовый курортный комплекс предлагает разнообразие апартаментов с одной спальней в современном стиле и с модным дизайном. Изящные, современные и невероятно комфортные – именно так можно описать номера Patong Bay Hill Resort. Все апартаменты имеют собственные балконы и террасы с видом на море или тропические сады. Некоторые из них оснащены собственными джакузи, идеальными для релаксации с видом на закат в заливе Патонг и бокалом вина или шампанского!

Patong Bay Hill Resort ценит своих гостей и предлагает им широкий выбор инфраструктуры, гарантирующей, что отдых будет максимально комфортным и расслабляющим. В апартаментах гостей ждут полностью функциональные небольшие кухни с мини-баром, холодильником и микроволновой печью. В ванных комнатах постояльцы найдут все необходимые принадлежности и халаты, а в спальнях – удобные тапочки. Развлечься во время пребывания в отеле поможет спутниковое и кабельное телевидение, а также быстрый WiFi. Уборка номеров проводится ежедневно, а по вечерам персонал проводит подготовку помещений ко сну.

Patong Bay Hill Resort отличается простором. Комплекс состоит из 13 зданий на 384 номера, при этом 183 из них располагаются на первом уровне, что обеспечивает прямой выход к бассейну. Просто представьте, как Вы выходите из спальни и сразу же прыгаете в воду!

Patong Bay Hill Resort – построен совсем недавно. На территории комплекса гостей ждет всевозможный спектр инфраструктуры и услуг для самого приятного и комфортабельного отдыха. Находящиеся при отеле бар и ресторан порадуют гурманов вкуснейшей едой и напитками. Меню Patong Bay Hill Resort Restaurant – великолепное сочетание тайской классики и международных блюд, насладиться которыми на завтрак, обед и ужин можно прямо в отеле.

Хотите узнать, что еще готов предложить своим гостям Патонг? Специально на этот случай мы предлагаем бесплатный трансфер в бурлящий жизнью город, где постояльцев ждет пляж, развлечения на Бангла-Роуд, торговые центры и различные достопримечательности. Если Вам нужен совет по выбору места, которое стоит посетить, смело обращайтесь к персоналу Patong Bay Hill Resort. Многие из наших сотрудников – местные жители, и они рады будут поделиться секретами высококлассного отдыха.

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