Пассажиропоток уперся в паспортный контроль

Глава пхукетского аэропорта пообещал заняться проблемой очередей на паспортном контроле.

10 Февраля 2018 13:00:00

По словам Пета Чанчарона, проверка документов у одного пассажира занимает менее минуты, но в некоторые моменты пассажиров просто слишком много. Фото: Таньялак Сакут

Вопрос об очередях на паспортном контроле в аэропорту Пхукета вернулся на повестку дня – ровно через год после предыдущего «кризиса» и буквально за неделю до китайского Нового года, который для Пхукета означает очередной пик турпотока из Китая.

Во вторник, 6 февраля, генеральный менеджер аэропорта Пет Чанчарон отреагировал на многочисленные сообщения в соцсетях о том, что пассажиры вынуждены проводить вплоть до нескольких часов в давке на паспортном контроле, рискуя пропустить свои рейсы. Господин Чанчарон признал существование проблемы и заявил, что аэропорт уже принимает меры по ее решению.

«Да, мы признаем, что очереди могут быть очень длинными, но я прошу всех посмотреть на причину возникновения этих очередей. Очень часто два или даже три рейса отправляются с Пхукета почти одновременно. Это приводит к тому, что в какой-то момент возникает большая очередь, но затем все успокаивается, и очередь быстро исчезает. Я прошу дать нам время на решение проблемы», – заявил генеральный менеджер аэропорта.

Как пояснил господин Чанчарон, для этого планируется увеличить на час протяженность смен сотрудников Иммиграционного бюро, работающих на паспортном контроле, «чтобы там всегда были сотрудники». Кроме того, на период китайского Нового года на Пхукет планируется перебросить из столицы 200 дополнительных сотрудников.

«В ближайшее время я проведу встречу с главой иммиграционной службы аэропорта по вопросу об увеличении штата», – заверил господин Чанчарон. Никаких конкретных дат или сроков генеральный менеджер аэропорта не озвучил.

Говоря о проблемах на паспортном контроле, заместитель генерального менеджера аэрпоорта Сумпан Кутранун заявил, что пассажирам не стоит беспокоиться того, что они пропестят свои рейсы. По его словам, в тех случаях, когда до посадки остается слишком мало времени, сотрудники аэропорта организуют экспресс-линии для тех, чей борт должен вот-вот взлететь. «Впрочем, мы все равно призываем пассажиров быть ответственными и проходить регистрацию как минимум за 45 минут до рейса», – добавил он.

Генеральный менеджер Пет Чанчарон, в свою очередь, анонсировал дальнейшие шаги по благоустройству зоны вылета в международном терминале.

«Для удобства пассажиров мы организуем дополнительные зоны ожидания с сидяими местами, где люди смогут отдохнуть и перекусить в кафе. Эти зоны просто надо оборудовать. К июню в терминале появятся дополнительные места для ожидания с креслами», – пообещал он.

Напомним, с проблемой очередей на паспортном контроле новый терминал международного аэропорта Пхукета столкнулся сразу после открытия. Пик «кризиса» пришелся на новогодние праздники, в связи с чем инспекции в аэропорту провели министр транспорта Аркхом Термпиттаяпайсит и шеф иммиграционного бюро Таиланда Натхатхорн Проусунторн. Наличие очередей в тот момент объясняли нехваткой персонала и оборудования.