Пассажирам рекомендовали выезжать в аэропорты заранее в Сонгкран

Официальный представитель Иммиграционного бюро Чернгрон Римпади выступил с заявлением о том, что в дни Сонгкрана пассажирам стоит выезжать в аэропорты заранее из-за возможных дорожных пробок и больших очередей в самих аэропортах.

2 Апреля 2018 14:56:58

Фото: Wassayos Ngamkham / Bangkok Post

Подполковник Чернгрон Римпади указал, что в период с 11 по 17 апреля пассажирам рекомендуется приезжать в аэропорты Пхукета и Бангкока по меньше мере за четыре часа до назначенного времени вылета, пишет Bangkok Post.

Как пишет издание, с 11 апреля в аэропортах Suvarnabhumi, Don Mueang и Phuket International ожидается увеличение пассажиропотока на 30%. Речь идет именно о пассажирах, вылетающих из указанных аэропортов.

Подполковник пояснил, что службы иммиграционного контроля будут полностью укомплектованы, но прохождение проверки паспортов пассажирами, тем не менее, может занимать больше часа.