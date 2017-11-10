Пассажирам морских судов на Пхукете начнут выдавать браслеты с микрочипами

Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг отдал распоряжение обеспечить безопасность морского транспорта в преддверии высокого сезона.

10 Ноября 2017 10:46:07

Фото: Премкамон Кетсара

В четверг, 9 ноября, в здании Provincial Hall прошла встреча, в ходе которой официальные лица обсудили безопасность морского транспорта в преддверии высокого сезона. Председательствовавший на встрече губернатор Норрапхат Плодтхонг отдал распоряжение удостовериться, что стандарты безопасности на главных пирсах острова соответствуют требованиям, установленным Морским департаментом.

Как подчеркнул глава провинции, это относится к состоянию самих лодок и пирсов, наличию спасательных жилетов и огнетушителей, квалификации капитанов.

«Все должно соответствовать стандартам Морского департамента», – заявил губернатор Плодтхонг.

«Системы радиосвязи между лодками и пирсами, равно как и системы GPS-трекинга должны исправно функционировать, чтобы в случае чрезвычайного происшествия можно было установить местонахождение попавшего в беду судна. Дежурные сотрудники должны быть на рабочих места не только в будни, но и в выходные», – добавил он.

Также губернатор озвучил две инициативы по повышению безопасности. Во-первых, власти острова намерены увеличить на пирсах число камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Во-вторых, официальные лица намерены в обязательном порядке выдавать всем пассажирам паромов и лодок браслеты с микрочипами перед посадкой на борт.

«Чипы будут содержать информацию о пассажирах, включая имя, адрес, номер телефона и другие данные. Также в браслеты будут встроены GPS-маячки, которые позволят установить местонахождение человека. Эта функция нужна исключительно для облегчения поиска пострадавших в случае, если произойдет ЧП и человек потеряется в море», – пояснил губернатор.

«Это делается ради безопасности самих туристов», – добавил он.

По словам главы провинции, стоимость одного браслета не превысит 20 бат. При этом официальные лица пока не решили, будут ли туристы обязаны сдавать чипы на пирсе после окончания поездки или смогут оставить их себе в качестве сувенира.

Губернатор не пояснил, с какого момента начнется выдача браслетов и на кого будут возложены расходы на их изготовление. Также глава провинции не коснулся вопроса о том, будут ли браслеты обязательны для путешественников, которые не отправляются с Пхукета, а прибывают на него морским транспортом.