Пассажир умер на борту лайнера во время круиза на Пхукет

Круизный лайнер Spectrum of the Seas прибыл на Пхукет утром 12 ноября. Когда судно бросило якорь, экипаж сообщил властям острова, что во время рейса на борту скончался один из пассажиров.

Иккапоп Тхонгтуб

Spectrum of the Seas в очередной раз прибыл в Патонг утром 12 ноября. На борту во время плавания скончался пассажир. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Spectrum of the Seas в очередной раз прибыл в Патонг утром 12 ноября. На борту во время плавания скончался пассажир. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Spectrum of the Seas в очередной раз прибыл в Патонг утром 12 ноября. На борту во время плавания скончался пассажир. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Spectrum of the Seas в очередной раз прибыл в Патонг утром 12 ноября. На борту во время плавания скончался пассажир. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник Тирасак Бунсанг из полиции Патонга был проинформирован об инциденте на борту Spectrum of the Seas около 9:00 утра 12 ноября.

Полицейские, спасатели и один из дежурных врачей Patong Hospital поднялись на борт, где им сообщили имя погибшего, дали провести первичный осмотр тела и позволили забрать его на берег.

Скончавшийся пассажир оказался 46-летним гражданином Индонезии. Жена туриста сообщила, что проснулась ночью и увидел, что муж лежит в постели лицом вниз. Она попыталась разбудить супруга, но тот не просыпался.

Женщина вызвала в каюту врачей, который провели реанимационные процедуры, но вернуть индонезийца к жизни не смогли. Труп был доставлен в больницу Patong Hospital, в качестве причины смерти медики предполагают сердечный приступ. Посольство Индонезии в Таиланде должно организовать репатриацию тела.