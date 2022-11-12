Пассажир умер на борту лайнера во время круиза на Пхукет

Подполковник Тирасак Бунсанг из полиции Патонга был проинформирован об инциденте на борту Spectrum of the Seas около 9:00 утра 12 ноября.
Полицейские, спасатели и один из дежурных врачей Patong Hospital поднялись на борт, где им сообщили имя погибшего, дали провести первичный осмотр тела и позволили забрать его на берег.
Скончавшийся пассажир оказался 46-летним гражданином Индонезии. Жена туриста сообщила, что проснулась ночью и увидел, что муж лежит в постели лицом вниз. Она попыталась разбудить супруга, но тот не просыпался.
Женщина вызвала в каюту врачей, который провели реанимационные процедуры, но вернуть индонезийца к жизни не смогли. Труп был доставлен в больницу Patong Hospital, в качестве причины смерти медики предполагают сердечный приступ. Посольство Индонезии в Таиланде должно организовать репатриацию тела.