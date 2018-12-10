Пассажир Etihad Airways скончался из-за проблем со здоровьем во время полета

Лайнер Airbus 330-243, совершавший перелет из Абу-Даби в Джакарту, совершил экстренную посадку на Пхукете утром 9 декабря. Капитан воздушного судна прервал полет из-за резкого ухудшения самочувствия пассажира Сиафриала Сиарифуна Вахама, гражданина Индонезии.
После посадки самолета господин Вахам был оперативно доставлен в больницу Thalang Hospital, но спасти его жизнь врачам не удалось. Точная причина смерти индонезийца неизвестна, в полиции Таланга указали, что у него начался приступ кашля во время полета, после чего он потерял сознание. При этом во время транспортировки из аэропорта в больницу у мужчины еще прослеживался слабый пульс.