Пассажир Etihad Airways скончался из-за проблем со здоровьем во время полета

Самолет авиакомпании Etihad Airways совершил экстренную посадку на Пхукете из-за проблем со здоровьем у 63-летнего пассажира. Спасти мужчину пхукетским медикам не удалось.

10 Декабря 2018, 01:01 PM

Фото: Andre Wadman / Wikimedia Commons

Лайнер Airbus 330-243, совершавший перелет из Абу-Даби в Джакарту, совершил экстренную посадку на Пхукете утром 9 декабря. Капитан воздушного судна прервал полет из-за резкого ухудшения самочувствия пассажира Сиафриала Сиарифуна Вахама, гражданина Индонезии.

После посадки самолета господин Вахам был оперативно доставлен в больницу Thalang Hospital, но спасти его жизнь врачам не удалось. Точная причина смерти индонезийца неизвестна, в полиции Таланга указали, что у него начался приступ кашля во время полета, после чего он потерял сознание. При этом во время транспортировки из аэропорта в больницу у мужчины еще прослеживался слабый пульс.