Mai Khao Beach Condominium
Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Пассажир Etihad Airways скончался из-за проблем со здоровьем во время полета

Самолет авиакомпании Etihad Airways совершил экстренную посадку на Пхукете из-за проблем со здоровьем у 63-летнего пассажира. Спасти мужчину пхукетским медикам не удалось.

10 Декабря 2018, 01:01 PM
Фото: Andre Wadman / Wikimedia Commons

Фото: Andre Wadman / Wikimedia Commons

Лайнер Airbus 330-243, совершавший перелет из Абу-Даби в Джакарту, совершил экстренную посадку на Пхукете утром 9 декабря. Капитан воздушного судна прервал полет из-за резкого ухудшения самочувствия пассажира Сиафриала Сиарифуна Вахама, гражданина Индонезии.

После посадки самолета господин Вахам был оперативно доставлен в больницу Thalang Hospital, но спасти его жизнь врачам не удалось. Точная причина смерти индонезийца неизвестна, в полиции Таланга указали, что у него начался приступ кашля во время полета, после чего он потерял сознание. При этом во время транспортировки из аэропорта в больницу у мужчины еще прослеживался слабый пульс.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Военные пригрозили ответственностью бизнесу, на чьей территории продают контрафакт
Студент из Бангкока задержан за распространение интимного контента
Полиция подтвердила сообщения об убийстве туристом из Китая своей жены на Пхукете
Четыре человека задержаны в Чалонге за хранение оружия и наркотиков
Кампания в СМИ в преддверии «Семи дней опасности на дорогах» стартует с задержкой
На Пхукете зафиксировали вспышку вируса чикунгунья
Водитель туристического минивэна попал в аварию на второй день работы
Мотоцикл жительницы Пхукета сгорел, не дождавшись ремонта
У жителя Пхукета изъяли кустарный «мушкет»
Пожар в Вичите нанес ущерба на 300 тыс. бат
Губернатор распорядился повысить безопасность на ремонтируемой трассе Чалонг-Ката
Таиланд остался в первой десятке стран мира с самыми опасными дорогами
Splash Beach Resort организовал свадьбу рекордного размаха
Житель Ко-Кэу покончил с собой на почве ревности
На водохранилище Банг-Ньеу пропал рыбак
ZUMA Restaurant
Dream Beach Club
777 Beach Condo
Thai Residential
EPL Prediction Competition 2018-2019

 