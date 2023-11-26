Парусный катамаран с Пхукета получил пробоину и едва не затонул в Краби

Моряки третьего регионального командования ВМФ Таиланда (RTN 3rd NAC) получили сообщение об инциденте с катамараном Lady Miya около 18:00 вечера 24 ноября. Согласно поступившей информации, парусная лодка налетела на скалы у острова Ха (Ко-Ха) в провинции Краби.
На катамаране в момент происшествия находились четверо иностранцев, а также гражданка и гражданин Таиланда. Никто из них не получил травм, но лодка начала заполняться водой через пробоину в левом борту.
Упомянутый в сообщении ВМФ остров Ха, согласно картам Google, находится в устье канала Най-Са. Если речь идет о нем, то людям на борту Lady Miya ничего не угрожало на фоне небольшой ширины канала. Однако нельзя исключать, что военные моряки имели в виду другой остров под названием Ха, поскольку от устья канала Най-Са до Ланты, откуда вызвали сотрудников нацпарка, более 70 км по морю. Пхукетская база ВМФ находится ближе, не говоря о штабе нацпарка на Пхи-Пхи.
Борьба за живучесть катамарана проходила уже в полной темноте. Парковым рейнджерам и морякам военного флота удалось спасти Lday Miya, применив пустые бочки и воздушные подушки, а также задействовав насосы. Лодка осталась на плаву и ее отбуксировали в порт для ремонта. О причинах кораблекрушения в публикации ВМФ ничего не говорится.