Парусный катамаран пропал с места стоянки у пляжа Най-Харн

На Пхукете пропал парусный катамаран Marco Polo, стоявший на якоре возле пляжа Най-Харн. Владелец лодки Марко Чеферин обнаружил ее исчезновение утром 28 декабря и обратился в полицию, но сейчас основной версией считается уже не кража, а срыв с якоря.

Новости Пхукета

29 Декабря 2022, 05:10 PM

Катамаран Marco Polo пропал с места стоянки у пляжа Най-Харн. Владелец просит помощи в поисках. Фото: Peter Theimann Phuket Cruising Yacht Club

Сообщение об исчезновении Marco Polo – 40-футового катамарана Fountaine Pajot Lavezzi – было опубликовано на странице Phuket Cruising Yacht Club около полудня 28 декабря. Примерно в 18:00 информацию распространила официальная страница Phuket Info Center, перепечатавшая сообщение Phuket Times.

В публикации Phuket Info Center и Phuket Times говорится, что владелец катамарана обнаружил пропажу около 11:00. Также указывается, что не исключена возможность кражи, а господин Чеферин уже сообщил о происшествии властям, которые распространили информацию по всем каналам. В частности, были поставлены в известность военно-морской флот и объединения местных рыбаков, которые должны помочь в поисках.

По данным Phuket Info Center и Phuket Times, некий очевидец сообщил господину Чеферину, что видел трех человек на борту его катамарана около 8:30, после чего лодка ушла в море. В публикации указывается регистрационный номер Marco Polo (6451 00980) и телефон для связи с Центром обеспечения безопасности и порядка на море по третьему региону (горячая линия 1465).

В обсуждении на странице Phuket Cruising Yacht Club тоже изначально доминировала версия о краже. Участники дискуссии предполагали, что судно может направляться в Малайзию. Впрочем, через некоторое время в комментариях к публикации появился сам Марко Чеферин, поблагодаривший всех неравнодушных пользователей и поделившийся последними новостями. Из его сообщения следует, что более вероятна версия о срыве катамарана с якоря, которую также высказывали другие яхтсмены.

«Здравствуйте, все сразу. Спасибо огромное за всю вашу помощь. Сейчас мы отсмотрели видео, и утром это была не моя лодка. Это значит, что моя дрейфует в направлении Никобарских островов. Лучше всего мне взять самолет и попытаться найти ее. Где сейчас можно арендовать самолет? Мой номер – 0992940408», – написал господин Чеферин в районе 8:00 утра 29 декабря.

Через час он добавил, что уже приехал в авиапарк в Таланге и арендует самолет для поисков. По состоянию на 17:00 новых сообщений от него не было. Власти провинции также ничего не сообщали.