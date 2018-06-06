Парусник «Воин Радуги» прибудет на Пхукет 9 июня

Жители и гости Пхукета смогут подняться на борт флагманского корабля Гринпис в ходе его визита на Пхукет. Rainbow Warrior («Воин радуги») прибудет на остров 9 июня.

6 Июня 2018 10:11:01

Флагманский корабль Гринпис прибудет в глубоководный порт Пхукета в субботу, 9 июня, и пробудет там до вторника, 12 июня, после чего отправится на Пхи-Пхи.

В течение трех дней (9, 10 и 12 числа) корабль будет открыт для экскурсий. Подняться на борт «Воина радуги» и ознакомиться с парусником можно будет с 9:00 до 18:00. Интересующиеся также смогут познакомиться с госпожой Хетти Гинен, капитаном флагманского корабля Гринпис.

Как говорится в поступившем в редакцию письме Гринпис, «Воин радуги» посетит Пхукет в рамках глобального тура в поддержку возобновляемых источников энергии – Rainbow Warrior Ship Tour 2018: 100% Renewable Energy for All. Программа визита включает целый ряд мероприятий.

В субботу, 9 июня, на борт парусника поднимутся почетные гости, включая руоводство провинции (с 11:00 по 12:00). Затем состоится форум по вопросам сохранения морского биоразнообразия, а вечером будет организован концерт с участием Джоба Банджоба и Tattoo Colour.

На воскресенье, 10 июня, запланированы только экскурсии по «Воину радуги III». Программа понедельника, 11 июня, будет посвящена вопросам питания. Также в этот день состоится кулинарный конкурс среди школьников.

В заключительный день, 12 июня, будет презентован доклад о развитии возобновляемой энергетики в Таиланде, и состоится форум по соответствующей проблематике.

Также Гринпис обещает организовать «зеленую ярмарку» и выставку, посвященную экологическим вопросам. Отдельным пунктом программы значится презентация генератора на солнечных батареях мощностью 1000 Вт. Все мероприятия 9-12 июня будут проходить в глубоководном порту Пхукета.

Отметим, что «Воин радуги» – третий корабль Гринпис под соответствующим именем. Первый «Воин радуги» служил организации с 1978 года, пока не был уничтожен французскими спецслужбами в 1985 году во время кампании Гринпис против испытаний ядерного оружия. Пришедший ему на смену второй «Воин радуги» прослужил с 1989 по 2011 год, после чего был передан негосударственной организации Бангладеш «Дружба». Тогда же на воду был спущен нынешний «Воин радуги», ставший первым кораблем, специально построенным для Гринпис с учетом широкого списка экологических требований организации.

Третий «Воин радуги» представляет собой 58-метровый парусник со вспомогательным дизель-электрическим двигателем Caterpillar, отвечающим экологическому стандарту IMO Tier-II. Большую часть времени корабль путешествует под парусами (по типу он является шхуной) с дальностью плавания до 9,5 тыс. морских миль На борту «Воина радуги» могут разместиться до 30 человек, также корабль несет разнообразное оборудование и имеет вертолетную площадку.