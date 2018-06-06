The Phuket News
CLASSIFIEDS ONLY THB 2,500 + VAT FOR 3 LANGUAGES
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Парусник «Воин Радуги» прибудет на Пхукет 9 июня

Жители и гости Пхукета смогут подняться на борт флагманского корабля Гринпис в ходе его визита на Пхукет. Rainbow Warrior («Воин радуги») прибудет на остров 9 июня.

Новости Пхукета

6 Июня 2018 10:11:01

Флагманский корабль Гринпис прибудет в глубоководный порт Пхукета в субботу, 9 июня, и пробудет там до вторника, 12 июня, после чего отправится на Пхи-Пхи.

В течение трех дней (9, 10 и 12 числа) корабль будет открыт для экскурсий. Подняться на борт «Воина радуги» и ознакомиться с парусником можно будет с 9:00 до 18:00. Интересующиеся также смогут познакомиться с госпожой Хетти Гинен, капитаном флагманского корабля Гринпис.

Как говорится в поступившем в редакцию письме Гринпис, «Воин радуги» посетит Пхукет в рамках глобального тура в поддержку возобновляемых источников энергии – Rainbow Warrior Ship Tour 2018: 100% Renewable Energy for All. Программа визита включает целый ряд мероприятий.

В субботу, 9 июня, на борт парусника поднимутся почетные гости, включая руоводство провинции (с 11:00 по 12:00). Затем состоится форум по вопросам сохранения морского биоразнообразия, а вечером будет организован концерт с участием Джоба Банджоба и Tattoo Colour.

На воскресенье, 10 июня, запланированы только экскурсии по «Воину радуги III». Программа понедельника, 11 июня, будет посвящена вопросам питания. Также в этот день состоится кулинарный конкурс среди школьников.

В заключительный день, 12 июня, будет презентован доклад о развитии возобновляемой энергетики в Таиланде, и состоится форум по соответствующей проблематике.

Также Гринпис обещает организовать «зеленую ярмарку» и выставку, посвященную экологическим вопросам. Отдельным пунктом программы значится презентация генератора на солнечных батареях мощностью 1000 Вт. Все мероприятия 9-12 июня будут проходить в глубоководном порту Пхукета.

Отметим, что «Воин радуги» – третий корабль Гринпис под соответствующим именем. Первый «Воин радуги» служил организации с 1978 года, пока не был уничтожен французскими спецслужбами в 1985 году во время кампании Гринпис против испытаний ядерного оружия. Пришедший ему на смену второй «Воин радуги» прослужил с 1989 по 2011 год, после чего был передан негосударственной организации Бангладеш «Дружба». Тогда же на воду был спущен нынешний «Воин радуги», ставший первым кораблем, специально построенным для Гринпис с учетом широкого списка экологических требований организации.

Третий «Воин радуги» представляет собой 58-метровый парусник со вспомогательным дизель-электрическим двигателем Caterpillar, отвечающим экологическому стандарту IMO Tier-II. Большую часть времени корабль путешествует под парусами (по типу он является шхуной) с дальностью плавания до 9,5 тыс. морских миль На борту «Воина радуги» могут разместиться до 30 человек, также корабль несет разнообразное оборудование и имеет вертолетную площадку.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
На Симиланах запретят туры с ночевкой
На Симиланах запретят туры с ночевкой
Тайский трикстер Сри Тханончай
Тайский трикстер Сри Тханончай
Турнир по гольфу P-REA пройдет 23 июня Лагуне
Турнир по гольфу P-REA пройдет 23 июня Лагуне
Не глазуньей единой: Три простых тайских блюда из куриных яиц
Не глазуньей единой: Три простых тайских блюда из куриных яиц
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.