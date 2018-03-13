Парусная яхта затонула у побережья Краби

Стоявшая на якоре у пляжа Рейли-Бич парусная яхта затонула в воскресенье, 11 марта.

13 Марта 2018 09:50:29

О происшествии с парусной лодкой у побережья Краби корреспонденту «Новостей Пхукета» сообщил господин Ворапот Ломлин, возглавляющий национальный парк Hat Noppharat Thara – Mu Ko Phi Phi National Park, на территории которого произошел инцидент.

Господин Ломлин не указал названия лодки и не раскрыл имени ее владельца. Директор нацпарка лишь указал, что яхта принадлежит гражданину Таиланда, «ведущему туристический бизнес на пляже Рейли».

По его словам, в момент происшествия на борту лодки никого не было. Причину, по которой яхта могла затонуть, он не назвал.

«В настоящий момент мы полагаем, что внутрь корпуса судна попала вода, и лодка утонула», – заявил господин Ломлин.

По словам господина Ломлина, на место, где затонула неназванная яхта, был размещен предупреждающий буй. Официальные лица уже связались с владельцем судна, чтобы обсудить подъем его со дна.