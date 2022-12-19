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Партия семьи Чинават предлагает отказаться от мешающих туризму устаревших законов

Туристическая отрасль Таиланда должна добиваться отказа от устаревших законов, мешающих росту и адекватному развитию индустрии гостеприимства в современных условиях. Также необходимо сформировать новое общее видение турбизнеса после пандемии, заявила Пэтонгтарн Чинават, нынешняя «глава семьи» Чинават, дочь экс-премьера Таксина Чинават и племянница также экс-премьера Йинглак.

Новости Пхукета

19 Декабря 2022, 10:33 AM
Пэтонгтарн Чинават озвучила четыре тезиса по развитию туризма. Фото: Ing Shinawatra / Facebook

Пэтонгтарн Чинават озвучила четыре тезиса по развитию туризма. Фото: Ing Shinawatra / Facebook

Пэтонгтарн Чинават озвучила свои тезисы по итогам обмена мнениями, организованного партией Пхыа Тхай (Pheu Thai Party, «Для тайцев»). При этом, в отличие от высказанной тремя неделями ранее идеи повышения минимальной зарплаты, это не позиционируется как предвыборное обещание партии.

В публикации на Facebook дочь Таксина и нынешнее лицо находящейся оппозиции партии заявила, что туристы уже начали возвращаться в Таиланд, но принимающей стороне еще только предстоит обрести «четкое чувство направления», пишет Bangkok Post.

«Все говорят, что туризм – важный двигатель, формирующий всю экономику Таиланда. Но когда начался кризис, связанный с пандемией COVID-19, тайский туризм неожиданно рухнул. Многие проблемы до сих пор существуют, хотя коронавирус пошел на спад, правительство смягчило меры по контролю за эпидемиологической обстановкой, а туристы постепенно возвращаются к путешествиям. Направление будущего движения тайского туризма по-прежнему не четкое», – написала Чинават.

«Давайте признаем правду. Предпринимательство и туризм в нашей стране до конца еще не восстановились. Отчасти все это связано с тем, что перед COVID-19 у туризма не было достаточно прочного фундамента. И когда наступил худший сценарий, отрасль рухнула, и сейчас ее нелегко восстановить до прежнего состояния», – добавила она.

Общая мысль дочери и племянницы сразу двух тайских премьеров не нова. Она заключается в том, что туризму нужно переосмысливать и перестраивать себя в соответствии с новыми рыночными условиями, отказываясь от всего, что успело устареть и стремясь к выходам на более денежную аудиторию. С этим тезисом не спорят ни Минтуризма, ни Туристическое управление Таиланда (ТАТ), которые и до пандемии говорили, и сейчас говорят, что страна должна двигаться от массового туризма к премиальному, стремясь к более высокой маржинальности бизнеса.

В этом же ключе выступила и госпожа Чинават, отметившая, что классическую триаду «море, солнце и песок» нужно дополнять предложениями с большей добавленной стоимостью, такими как медицинский туризм. Отрасли нужен комплексный подход с разными предложениями для разных целевых групп, а не один базовый продукт на всех в виде пляжного отдыха.

Четыре основных тезиса Чинават по развитию туризма таковы:

  1. Считывать глобальные тренды и реагировать на них;
  2. Быть готовыми к приему туристов в плане рабочих рук;
  3. Убрать мешающие турбизнесу устаревшие законы;
  4. Создавать привлекательный имидж Таиланда за рубежом.

Говоря о законах, госпожа Чинават также упомянула общую неупорядоченность регулирования сферы гостеприимства. Для примера она сравнила регулирование отелей и регулирование хоумстэя, за которые отвечают разные ведомства. А говоря о кадровом дефиците в туризме, дочь Таксина Чинавата прям сказала, что стране нужны рабочие руки из-за рубежа.

Правда, в публикации Пэтонгтарн Чинават не уточняется, стоит ли понимать по зарубежной рабочей силой бирманцах для выполнения неквалифицированной работы или, скажем, филиппинцев прекрасно показывающих себя в сфере услуг и чаще всего свободно говорящих по-английски.

Ранее Pheu Thai выступила с резонансным предложением об увеличении МРОТ до 600 бат в день и гарантированной месячной зарплате в 25 тыс. для тайцев с высшим образованием. Впрочем, уже через день госпожа Чинават пояснила, что имелось в виду повышение, «когда страна будет готова», а не сразу после выборов 2023 года.

 

 

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