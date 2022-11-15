Партия Chart Pattana Kla идет на выборы с лозунгом о большей автономии для Пхукета

Бывший министр финансов и нынешний лидер партии Chart Pattana Kla Party Корн Чатикаванит представил на Пхукете двух кандидатов, которые будут пытаться пробиться в парламент от провинции, а также озвучил главный пункт их программы. Политик заявил о том, что Пхукету нужно больше автономии как в бюджетной политике, так и в администрировании. В последнем случае речь идет о выборах губернатора голосованием населения, как происходит в Бангкоке и Паттайе. Вместе с господином Чатикаванитом на Пхукет прибыл бывший вице-премьер Суват Липтапанлоп.

Новости Пхукета

Презентация программы Chart Pattana Kla Party состоялась 12 ноября в Central Festival Phuket. Сами же всеобщие выборы предварительно назначены на 7 мая следующего года, так что у политиков еще достаточно времени на работу с электоратом и убеждение его в актуальности своих программ.

От Chart Pattana Kla Party в ходе выборов на Пхукете будут пытаться пробиться в нижнюю палату парламента кандидаты Тхамет Крайтат и Оратхай Гербсаб. Их ключевой лозунг – D.I.Y. Phuket, то есть «Пхукет, делай сам».

Презентуя кандидатов, бывший министр (занимал пост при Апсихите Ветчачиве) заявил, что оба они – представители нового поколения, способные служить людям Пхукета и демонстрирующие полную приверженность этой идее.

Господин Чатикаванит заявил, что его партия настроена на решение конкретных проблем жителей Пхукета, тогда как другие политические структуры «в последнее время много спорили друг с другом». Своих кандидатов он позиционирует как пхукетскую молодежь, которая одновременно уже «видела мир снаружи».

«У меня есть опыт работы с этими двумя новыми кандидатами, и мы все видим необходимость развивать Пхукет в первую очередь. В частности, Пхукет должен сам управлять собой – выбирать собственного губернатора, принимать собственные решения, собственноручно распределять свой бюджет, чтобы встречать приезжающих туристов, число которые в ближайшие несколько лет будет составлять десятки миллионов. И мы верим, что можем хорошо работать сообща с жителями Пхукета», – заявил политик.

Вместе лидером партии на мероприятии в Central Festival выступил и ее председатель, бывший вице-премьер Суват Липтапанлоп (занимал пост при Таксине Чинавате). В последний раз он публично выступал не Пхукете в мае, когда посещал остров в связи с запуском проекта Andamanda. Аквапарк за 4,5 млрд бат построила Proud Group, пост исполнительного директора в которой занимает дочь политика, выпускница Оксфорда и бизнес-леди Праудпут Липтапанлоп.

Стоя у микрофона на сцене в Central Festival, бывший вице-премьер напомнил жителям Пхукета, какой сильный финансовый удар нанесла по ним пандемия коронавируса.

«Пандемия COVID-19 остановила экономику, вызвав плохую экономическую ситуацию. Нам приходится занимать и уходить в долги, чтобы справиться с проблемой. Это относится и к правительству, и к обществу. В результате ВВП страны сократился соответстенно, но самое важное – это долговая нагрузка на частный сектор и безработица среди людей», – заявил бывший вице-премьер из правительства Чинавата.

«Проблема является следствием не только пандемии COVID-19, но и войны, вызвавшей очередной рост цен на нефть и инфляцию. И в этой ситуации больше всех будет страдать предприниматель из малого и среднего бизнеса. Мы приехали на Пхукет, потому что люди Пхукета страдали больше всех, потому что пропали туристы, а Пхукет – это город, который держится на туристической экономике. С исчезновением 40 млн туристов [общий объем прибытий из-за рубежа в Таиланд в 2019 году] по ключевой для Пхукетаа туристической экономике был нанесен тяжелый удар. Более 400 тыс. человек были серьезно затронуты. Основная мысль состоит в том, что Пхукет нужно восстанавливать. Первым делом нужно заниматься экономикой, и это специализация партии Chart Pattana Kla», – добавил господин Липтапанлоп.

Лидер партии Корн Чатикаванит приезжал на Пхукет в прошлом году. В ходе визита он дал эксклюзивное интервью The Phuket News, в котором, в частности, констатировал, что острову по-прежнему есть, куда расти в плане инфраструктуры и защиты экологии.

«Я думаю, что еще предстоит проделать большой объем работы, чтобы поднять Пхукета до уровня по-настоящему премиального курорта. Но в моем представлении, у Пхукета есть и потенциал в других сферах, особенно для молодого поколения», – говорил политик. Тогда же он впервые упоминал и то, что считает необходимым, чтобы Пхукетом руководил губернатор, избираемый жителями острова, а не назначаемый из Бангкока.