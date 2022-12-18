Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Паромы на Самуи, Пханган и Тао временно не ходят из-за штормов

Паромное сообщение между материковой частью провинции Сураттхани и популярными туристическими островами Самуи, Пханган и Тао было временно прекращено из-за сложных погодных условий в Сиамском заливе.

Новости Пхукета

18 Декабря 2022, 04:12 PM
Губернатор Сураттхани отдал приказ о приостановке паромного сообщения из-за сложных метеоусловий. Фото: PR Surat Thani

Губернатор Сураттхани отдал приказ о приостановке паромного сообщения из-за сложных метеоусловий. Фото: PR Surat Thani

Приказ о приостановке паромного сообщения на четырех главных маршрутах (между материком и Самуи, Пханганом и Ко-Тао, а также на озере Чео-Лан) подписал утром 18 декабря губернатор провинции Сураттхани Вичавут Джинто.

Глава провинции пояснил, что дожди и ветер слишком сильные, чтобы можно было считать морское сообщение безопасным. В итоге власти приняли радикальные меры для безопасности людей, пожертвовав их удобством.

Приказ губернатора вступил в силу в 8:00 утра 18 декабря и будет действовать до особого распоряжения 19 числа. Власти будут исходить из развития метеорологической обстановки. Рыболовецкие суда, как пишет Bangkok Post, тоже вернулись в порты (те из них, которые ранним утром успели выйти на промысел).

На Пхукете тем временем тоже наблюдаются дожди, но ситуация пока не выглядит чрезвычайной. Наводнений не фиксируется, равно как и особо сильных волн на море.

Местный офис Метеорологического департамента (TMD) говорит в прогнозе на период с 18:00 этого дня до 18:00 следующего, что осадки вероятны на 70% территории провинции, местами – сильные.

Ветер, согласно сводке TMD, будет дуть с северо-востока, как и положено в этот сезон, но его сила может варьироваться от 20 км/ч до 65 км/ч. Высота волн – 1-2 м в прибрежной зоне и 2-4 м в открытом море.

Напомним, что 5 июля 2018 года, у Кораллового острова близ Пхукета произошло самое страшное морское кораблекрушение в современной истории Таиланда. Во время шторма перевернулось и затонуло туристическое судно «Феникс», следовавшее от острова Рача-Яй на Пхукет. На борту судна находилось около сотни человек, преимущественно туристов из Китая. В результате кораблекрушения 47 китайских граждан погибли. Среди членов экипажа судна жертв не было.

Также в тот день перевернулся катамаран Serenata с несколькими десятками туристов. Из пассажиров и членов команды этого судна никто не погиб. 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Пять человек арестованы за наркотики в Таланге
У Короля и Королевы Таиланда положительные тесты на коронавирус
Майнеры криптовалюты разыскиваются за хищение электричества на 10 млн бат
Китаянка арестована за трехлетний оверстэй на Пхукете
Россиянин разбился на арендованном скутере на Самуи
На Пхукете проверяют школы, выдающие студенческие визы
Три человека арестованы за наркотики в Таланге, Раваи и Пхукет-Тауне
Рост аварий с участием иностранцев вызвал дефицит донорской крови на Пхукете
На перевале Кату-Патонг начали укладывать асфальт
Принцесса Сириндхорн встретит Новый год на Пхукете
Грузовик врезался в придорожное здание к северу от Памятника Героиням
Пять человек пострадали в лобовом столкновении пикапов в Кату
Новогоднее усиление контроля на дорогах начнется 22 декабря
Grab запускает сервис заказа тук-туков на Пхукете
Мэр Раваи протестировал новую детскую площадку у пляжа Най-Харн

 

QSI International School Phuket
Thai Residential

 