Паромы на Самуи, Пханган и Тао временно не ходят из-за штормов

Паромное сообщение между материковой частью провинции Сураттхани и популярными туристическими островами Самуи, Пханган и Тао было временно прекращено из-за сложных погодных условий в Сиамском заливе.

Новости Пхукета

18 Декабря 2022, 04:12 PM

Губернатор Сураттхани отдал приказ о приостановке паромного сообщения из-за сложных метеоусловий. Фото: PR Surat Thani

Приказ о приостановке паромного сообщения на четырех главных маршрутах (между материком и Самуи, Пханганом и Ко-Тао, а также на озере Чео-Лан) подписал утром 18 декабря губернатор провинции Сураттхани Вичавут Джинто.

Глава провинции пояснил, что дожди и ветер слишком сильные, чтобы можно было считать морское сообщение безопасным. В итоге власти приняли радикальные меры для безопасности людей, пожертвовав их удобством.

Приказ губернатора вступил в силу в 8:00 утра 18 декабря и будет действовать до особого распоряжения 19 числа. Власти будут исходить из развития метеорологической обстановки. Рыболовецкие суда, как пишет Bangkok Post, тоже вернулись в порты (те из них, которые ранним утром успели выйти на промысел).

На Пхукете тем временем тоже наблюдаются дожди, но ситуация пока не выглядит чрезвычайной. Наводнений не фиксируется, равно как и особо сильных волн на море.

Местный офис Метеорологического департамента (TMD) говорит в прогнозе на период с 18:00 этого дня до 18:00 следующего, что осадки вероятны на 70% территории провинции, местами – сильные.

Ветер, согласно сводке TMD, будет дуть с северо-востока, как и положено в этот сезон, но его сила может варьироваться от 20 км/ч до 65 км/ч. Высота волн – 1-2 м в прибрежной зоне и 2-4 м в открытом море.

Напомним, что 5 июля 2018 года, у Кораллового острова близ Пхукета произошло самое страшное морское кораблекрушение в современной истории Таиланда. Во время шторма перевернулось и затонуло туристическое судно «Феникс», следовавшее от острова Рача-Яй на Пхукет. На борту судна находилось около сотни человек, преимущественно туристов из Китая. В результате кораблекрушения 47 китайских граждан погибли. Среди членов экипажа судна жертв не было.



Также в тот день перевернулся катамаран Serenata с несколькими десятками туристов. Из пассажиров и членов команды этого судна никто не погиб.