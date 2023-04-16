Паром получил пробоину у пирса в Донсаке

Один из паромов компании Raja Ferry получил пробоину и частично затонул у пирса в Донсаке в первой половине дня 16 апреля. В ходе инцидента никто не пострадал, данные о материальном ущербе пока не озвучены.

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Губернатор провинции Сураттхани Вичавут Джинто посетил Донсак во второй половине дня 16 апреля, после того как там затонул паром Raja Ferry 10.

Как следует из публикации PR-службы Сураттхани, судно получило пробоину в районе 11:00 утра. Причиной стали сильные волны, бросившие паром на пирс.

В момент происшествия на борту 2005-тонного судна не было ни людей, ни автомобилей. Глубина моря у пирса во время инцидента составляла 5-6 м. Профильные ведомства и компания-оператор Raja Ferry Company прорабатывают план по подъему парома.

Инцидент в Донсаке стал редким случаем, когда во время ежегодной кампании за безопасность на транспорте в Сонгкран происходит крупный инцидент с морским судном. Как правило, официальные лица совершенно легитимно отчитываются, что на море – в отличие от автодорог – все в порядке.