Паром получил пробоину у пирса в Донсаке

Губернатор провинции Сураттхани Вичавут Джинто посетил Донсак во второй половине дня 16 апреля, после того как там затонул паром Raja Ferry 10.
Как следует из публикации PR-службы Сураттхани, судно получило пробоину в районе 11:00 утра. Причиной стали сильные волны, бросившие паром на пирс.
В момент происшествия на борту 2005-тонного судна не было ни людей, ни автомобилей. Глубина моря у пирса во время инцидента составляла 5-6 м. Профильные ведомства и компания-оператор Raja Ferry Company прорабатывают план по подъему парома.
Инцидент в Донсаке стал редким случаем, когда во время ежегодной кампании за безопасность на транспорте в Сонгкран происходит крупный инцидент с морским судном. Как правило, официальные лица совершенно легитимно отчитываются, что на море – в отличие от автодорог – все в порядке.