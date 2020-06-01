Парламент Таиланда одобрил три пакета финансовой помощи на 1,9 трлн бат

Парламент Таиланда одобрил исполнительных декрета о финансовой помощи экономике на фоне пандемии коронавируса. Пятидневные слушания завершились голосованием в воскресенье, 31 мая.

Новости Пхукета

1 Июня 2020, 12:00 PM

Глава правительства Прают Чан-Оча не считает, что предложенным проектам не хватает прозрачности. Фото: Pattarapong Chatpattarasill

Как пишет Bangkok Post, первый декрет дает Минфину полномочия осуществить заимствования на сумму в 1 трлн бат. Деньги будут направлены на финансирование «государственных программ экономической и социальной реабилитации». В голосовании принимал участие 481 парламентарий, 274 высказались за, 207 воздержались, голосов против не было.

Второй исполнительный декрет предполагает выделение 500 млрд бат на помощь пострадавшему от пандемии малому и среднему бизнесу. За декрет высказались 275 парламентариев, 205 воздержались, один голос был отдан против.

Третий декрет предполагает выделение 400 млрд бат на поддержание финансовой стабильности. Декрет был принят 274 голосами за, 195 голосами против и 12 воздержавшимися.

Одновременно был принят и декрет о проведении собраний акционеров и советов директоров в электронном формате. За него высказались 270 парламентариев, против выступили 11, еще 176 воздержались.

Ранее оппозиционные партии выражали опасения, что планы по расходованию средств недостаточно прозрачны. В ответ на этом премьер-министр Прают Чан-Оча заверил, что «открыт» к общественному контролю за расходованием средств.

«Что касается предложений по проектам, злоупотреблений там пока не замечено», – добавил глава правительства.

«Независимые конституционные организации также могут проводить проверки. Национальный совет по экономическому и социальному развитию запустит специальный сайт, при помощи которого общественность сможет следить за ходом реализации проектов», – добавил он.





