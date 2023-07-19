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Парикмахера-иностранца арестовали в Патонге

Гражданин Иордании был арестован на Пхукете за работу парикмахром в ходе проверки по онлайн-жалобе на иностранцев, незаконно занимающих тайские рабочие места. Мужчина работал в барбершопе на Rat Uthit 200 Pi Rd. в Патонге. Профессия парикмахера относится к числу зарезервированных для тайских граждан и является востребованной среди них, как и работа бьюти-сфере в принципе.

Новости Пхукета

19 Июля 2023, 07:25 PM
Иорданец арестован за работу парикмахером на Пхукете. Мужчина трудился в салоне на Rat Uthit 200 Pi Rd. в Патонге. Фото: Patong Police

Иорданец арестован за работу парикмахером на Пхукете. Мужчина трудился в салоне на Rat Uthit 200 Pi Rd. в Патонге. Фото: Patong Police

Иорданский парикмахер по имени Осам был арестован в ходе проверки в барбершопе Professional Barber Shop на Rat Uthit 200 Pi Rd. в Патонге, сообщил местный полицейский участок во второй половине дня 19 июля.

Дата ареста указана не была, но сама информация была опубликована в тот же день, когда представители подтвердили проверку и арест трех россиянок в салоне красоты в тамбоне Чернг-Талей. И в том, и в другом случае проверки стали ответом полиции на онлайн-жалобы.

В момент появления в барбершопе сотрудников полиции Осам стриг клиента. Мужчина не смог предъявить никакой ворк-пермит, хотя полицейские не указали, на основании какой визы он находился в Таиланде.

Осама доставили в полицейский участок Патонга для предъявления обвинений в нелегальной трудовой деятельности. Также в рамках дела должна быть привлечена к ответственности владелица барбершопа, некая Петладда. Декрет о труде иностранцев предполагает наказание не только для сотрудника, но и для его работодателя.

 

 

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