Парикмахера-иностранца арестовали в Патонге

Гражданин Иордании был арестован на Пхукете за работу парикмахром в ходе проверки по онлайн-жалобе на иностранцев, незаконно занимающих тайские рабочие места. Мужчина работал в барбершопе на Rat Uthit 200 Pi Rd. в Патонге. Профессия парикмахера относится к числу зарезервированных для тайских граждан и является востребованной среди них, как и работа бьюти-сфере в принципе.

Новости Пхукета

19 Июля 2023, 07:25 PM

Иорданец арестован за работу парикмахером на Пхукете. Мужчина трудился в салоне на Rat Uthit 200 Pi Rd. в Патонге. Фото: Patong Police