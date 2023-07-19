Парикмахера-иностранца арестовали в Патонге

Иорданский парикмахер по имени Осам был арестован в ходе проверки в барбершопе Professional Barber Shop на Rat Uthit 200 Pi Rd. в Патонге, сообщил местный полицейский участок во второй половине дня 19 июля.
Дата ареста указана не была, но сама информация была опубликована в тот же день, когда представители подтвердили проверку и арест трех россиянок в салоне красоты в тамбоне Чернг-Талей. И в том, и в другом случае проверки стали ответом полиции на онлайн-жалобы.
В момент появления в барбершопе сотрудников полиции Осам стриг клиента. Мужчина не смог предъявить никакой ворк-пермит, хотя полицейские не указали, на основании какой визы он находился в Таиланде.
Осама доставили в полицейский участок Патонга для предъявления обвинений в нелегальной трудовой деятельности. Также в рамках дела должна быть привлечена к ответственности владелица барбершопа, некая Петладда. Декрет о труде иностранцев предполагает наказание не только для сотрудника, но и для его работодателя.