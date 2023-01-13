Парамедики Pearl Center совершили пять выездов на ДТП у кольца Чалонга за одну смену

Административная организация провинции Пхукет (OrBorJor, PPAO) продолжает публиковать отчеты о работе своей службы помощи туристам Pearl Center, занимающйеся различными происшествиями в Чалонге, но также выезжающей в Раваи и Карон.

Новости Пхукета

За 11 января только у команды Pearl Center было пять выездов на ДТП в районе кольца Чалонга:

8:49 утра. Мотоциклетное ДТП с участием иностранки на дороге от пляжа Ката в Чалонг. Женщина упала сама, другие транспортные средства к аварии не причастны. Доставлена в Chalong Hospital с легкими травмами.

12:22 дня. Столкновение мотоцикла и пикапа на выезде с Soi Suksan к югу от кольца Чалонга. Пострадал мужчина, иностранец. Доставлен в Chalong Hospital на носилках с фиксацией правой ноги, как при переломе или вывихе.

17:35 вечера. Мотоциклетная авария с двумя пострадавшими (мужчина и женщина, граждане Таиланда) возле автозаправки РТТ в Чалонге. Оказана первая помощь на месте, от госпитализации пострадавшие отказались.

18:28 вечера. Мотоциклетная авария в районе школы OrBorJor у кольца Чалонга. Пострадавшие – две женщины, иностранки. У обоих подозрения на вывихи или переломы (пальца руки и лодыжки соответственно). Доставлены в больницу Chalong Hospital.

2:51 ночи. Мотоциклетная авария на выезде с Sai Yuan Rd. на Wiset Rd. Пострадал один мужчина, иностранец. Получены ссадины, в том числе на лице. Доставлен в Chalong Hospital.

На этом дежурство команды скорой помощи Pearl Center в Чалонге закончилось. Отчет, очевидно, освещает только часть дорожно-транспортных происшествий всего в одном районе Пхукета.

За предыдущий день, 10 января, отчета OrBorJor не было. Однако в этот же день произошла мотоциклетная авария с участием иностранцев, о которой рассказала служба спасения Rescue Team Volunteers Phuket, в которой работает британец Винни Моделл.

Согласно их публикации в Facebook, пьяный иностранец на скутере вступил в конфликт с прибывшими на место ДТП спасателями, после чего сбежал с места событий. Его Yamaha находится в полицейском участке Чалонга и ждет, когда мужчина вернется за ней.

Также 10 января произошло резонансное ДТП в Ко-Кэу, в котором никто не пострадал, но также были замешана иностранка. Автомобиль под управлением гражданки Сингапура вылетел с проезжей части и протаранил саленг («макашницу») с сом тамом. Продавщица и ожидавший своего заказа покупатель не пострадали, находившаяся за рулем женщина также избежала серьезных травм.

Согласно данным Комитета по дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC) с 1 по 12 января включительно в авариях на Пхукете погибли восемь человек, однако какая-либо информация есть лишь о престарелых рыночных торговцах, погибших на мосту Thepsrisin Bridge во время семи дней усиленного контроля на дорогах, которые завершились 4 января. О шести других ДТП с летальным исходом ничего неизвестно. Количество госпитализаций людей с травмами за 12 дней – 760 случаев, то есть в среднем по 63,3 в день.