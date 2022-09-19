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Парад в честь десятого лунного месяца прошел в Таланге

В воскресенье, 18 сентября, у храма Wat Ban Don в тамбоне Тхепкрасаттри прошел ежегодный красочный парад в честь десятого лунного месяца.

Иккапоп Тхонгтуб

19 Сентября 2022, 08:32 AM
В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Таланге прошел парад в честь десятого лунного месяца. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Участие в процессии приняли десятки человек самых разных возрастов – от детей до престарелых. Большинство участников были жителями местных деревень и поселков, таких как Пасак, Кхиан и Кхок-Кхам. Впрочем, к ним присоединились и пхукетчане из других мест, а также представители разных фирм и организаций, работающих в Таланге (на параде были замечены группы Blue Tree, Thanyapura, Laguna и других).

Одетые в традиционные наряды участники парада исполняли классические тайские танцы, а также несли искусно выполненные фигуры животных, мифических созданий, персонажей исторических легенд и сказаний. Как положено по традиции, парад закончился ритуалом подношения пожертвований монахам в храме Wat Ban Don.

В своей публикации о событии PR-служба администрации Пхукета отметила, что день парада «считается священным днем, когда человек оставляет рутинные заботы, чтобы отдать дань уважения и сделать доброе дело в честь важного события».

Также, отметила PR-служба, парад служит цели поддержания культурной связи между поколениями, «позволяя молодежи лучше понимать и уважать традиции, передаваемые их предками, ради сохранения тайских традиций и культуры в будущем».

 

 

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